Sessão Astronomia tem como tema Shakespeare e as Luas de Urano

A Sessão Astronomia deste sábado, 8 de julho, tem como tema Shakespeare e as Luas de Urano. O palestrante será Felipe Hencklain, da equipe do Observatório. A atividade começa às 19h e é gratuita.

SINOPSE DA PALESTRA

É possível se aventurar no mundo da Literatura e da Arte estudando Astronomia? A Sessão Astronomia deste sábado mostrará que sim. Desde que Urano foi descoberto, em 1781, foi estabelecido pela comunidade astronômica que as suas luas receberiam nomes de personagens clássicos da Literatura, em especial os das peças de um dos escritores mais influentes da História, William Shakespeare. É partindo dessa premissa que o palestrante unirá Arte e Ciência.

SOBRE O EVENTO

A Sessão Astronomia é um programa de palestras do Observatório Dietrich Schiel criado em 1992. Trata-se de palestras proferidas pelos membros da equipe do Observatório e convidados, e que têm como objetivos aprimorar as habilidades de comunicação e de divulgação científica dos monitores do Observatório e levar informação atualizada ao público numa linguagem acessível e descontraída. A preparação das palestras é supervisionada por um profissional da área de Astronomia e a apresentação pública é precedida por uma apresentação para membros da equipe.

Recomendações e avisos para a participação na atividade:

1) procure trazer seu próprio copo, caneca ou garrafa para utilização de nosso bebedouro;

2) a palestra acontecerá antes do horário de observação do céu, que começa às 20h;

3) o número máximo de participantes para o evento é de 40 pessoas; a depender do número de interessados, poderão ser distribuídas senhas para a palestra, entregues por ordem de chegada;

4) a classificação indicativa é livre para todos os públicos, embora o conteúdo da palestra tenha sido pensado para pessoas com 14 anos ou mais.

Leia Também