Sessão Astronomia no CDCC apresenta galáxias e fascinantes ilhas cósmicas

Palestra abordará as galáxias, esses belos e imensos objetos - Crédito: Freepik

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 17, às 19h, será “Galáxias, as Ilhas de Estrelas no Vasto Mar Cósmico”. A palestrante será Beatriz Folk Correa, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: O Cosmos está sempre nos chamando à contemplação. Nesses momentos, às vezes presenciamos o encontro entre a Astronomia e a Filosofia. Nossa Galáxia, a Via Láctea, gira silenciosamente no espaço, junto com bilhões de outras galáxias — cada uma delas sendo um “universo-ilha”. Conhecimento aceito universalmente hoje em dia, no século XVIII era apenas uma ideia intuída pelo filósofo Immanuel Kant. Na Sessão Astronomia desta semana, a palestrante abordará as galáxias, esses belos e imensos objetos, numa jornada que irá além da mera observação, redescobrindo a proposta kantiana: a de que observar o céu estrelado é também um exercício de autoconhecimento.

