SessÃ£o Astronomia aborda o tema "Vida e Morte das Estrelas Massivas"

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 15, às 19h, será "Vida e Morte das Estrelas Massivas". A palestrante será Samyra Lourdes Oliveira, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Dr. Carlos Botelho com a rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: A palestra desta semana abordará o ciclo de vida das estrelas massivas, desde seus nascimentos em gigantescas nebulosas luminosas chamadas de berçários estelares até seus destinos finais, muitas vezes espetaculares. As estrelas massivas, com massas várias vezes maiores que a do Sol, desempenham um papel crucial na evolução do Universo, forjando elementos pesados em seus núcleos e influenciando a dinâmica das galáxias. A palestrante revelará alguns dos segredos dessas estrelas de grande massa e o seu papel na existência de planetas com a complexidade química como a que observamos na Terra.

Leia Também