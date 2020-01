Sesi abre inscrições para o Orquestrando São Paulo 2020

Crédito: Divulgação

O curso, Técnicas e Boas Práticas para Regentes, com metodologia única e inovadora, é fruto do Orquestrando São Paulo, idealizado e coordenado pelo maestro João Carlos Martins. As inscrições para a nova turma de 2020 abrem em 20 de janeiro, para regentes já atuantes em qualquer região do estado de São Paulo. Mais de 400 regentes já passaram pelo curso. As vagas são limitadas. https://orquestrando.sesisp.org.br/.

Para os regentes que querem levar o seu grupo ou a sua orquestra para um patamar profissional, o aprimoramento técnico e artístico é composto por três módulos, com videoaulas, textos, partituras, exercícios práticos e fóruns. Noções de marketing, captação de recursos, liderança e aspectos que envolvem os concertos estão entre os temas abordados. Todos os participantes aprovados recebem certificado emitido pelo SESI-SP.

A primeira aula da 15ª turma inicia em 27 de janeiro. A duração é de três meses.

ORQUESTRANDO SÃO PAULO

Com coordenação geral de João Carlos Martins, principal nome da música erudita brasileira atualmente, o Orquestrando São Paulo nasceu de seu sonho de democratizar a música erudita, levando-a para todos os cantos do País, dos grandes centros urbanos, comunidades carentes e de vulnerabilidade social até pequenos municípios.

O projeto visa atuar na lacuna que existe entre a formação musical e a gestão de um grupo/orquestra. Ao final do curso, o aluno conquista maior habilidade administrativa para gerir a sua orquestra, com noções financeiras e de marketing, para a viabilidade de seus projetos e facilitação na busca de patrocínios.

Mais informações: https://orquestrando.sesisp.org.br/

Técnicas e Boas Práticas para Regentes

Inscrições: a partir de 20 de janeiro de 2020

Início das aulas: 27 de janeiro de 2020

Carga horária: 60 horas

Duração: 3 meses

Online e Gratuito

Vagas limitadas

