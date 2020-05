Sesc São Paulo anuncia as atrações de 25 a 28 de maio da série ‘Música #EmCasaComSesc’

Crédito: Divulgação

Com 35 apresentações e 1,9 milhão de visualizações, a série Música #EmCasaComSesc traz novos nomes do cancioneiro popular e da música instrumental brasileira para apresentações de 25 a 28 de maio.

Às segundas-feiras, como nos tempos de Sesc Instrumental Brasil, é dia de apreciar um show instrumental. A apresentação do dia 25 é do pianista Hercules Gomes. Considerado um dos talentos mais representativos da música clássica brasileira atual, Hercules interpreta repertório dos trabalhos: Pianismo, No Tempo da Chiquinha e Tia Amélia Para Sempre (lançado pelo Selo Sesc), e faz uma homenagem especial à pianista e compositora Tia Amélia (Amélia Brandão Nery).

Na terça-feira, 26, Mariana Aydar apresenta músicas de toda sua carreira, incluindo sucessos, o lado B, músicas de seu último trabalho, Veia Nordestina, e versões de composições de outros artistas que sempre fizeram parte de seu repertório. Com cinco discos e prestes a completar 15 anos de trajetória, a cantora tem no forró a sua influência musical mais marcante, adicionando ao seu som aspectos de sofisticação e contemporaneidade.

Quarta-feira, 27, é dia de se emocionar com a voz e violão de Lula Barbosa, que fará uma retrospectiva de seus mais de 30 anos de estrada e mais de 20 discos gravados. No repertório, estão composições próprias, como “Desejos e Delírios” e “História de Amor”, além de canções de grandes nomes da música brasileira, como Dori Caymmi, Paulinho Nogueira, Milton Nascimento, Chico Buarque e Noel Rosa.

E na quinta-feira, 28, o Rap nacional se faz presente na voz de Thaíde, um dos precursores da cultura Hip-Hop no Brasil. No #EmCasaComSesc, o rapper comemora 35 anos de carreira, relembrando alguns clássicos da antiga dupla Thaíde & DJ Hum, como “Afro Brasileiro”, “Apresento meu amigo”, “A Noite” e “Senhor tempo bom”, além das músicas dos discos: Thaíde Apenas e #VQVQOSNPP (sigla para sua célebre frase, “vamo que vamo que o som não pode parar”).

Para conferir toda essa programação, basta acessar as páginas youtube.com/sescsp ou o novo endereço do Sesc São Paulo no Instagram criado especialmente para a série Sesc Ao Vivo instagram.com/sescaovivo.

Desde o dia 19 de abril, o Sesc São Paulo vem oferecendo um show diferente por dia, todos os dias às 19h, ao vivo e direto da casa do artista. A programação foi pensada a todos que apreciam a boa música brasileira, em tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus e que levou ao fechamento das unidades em todo o Estado para evitar a disseminação da Covid-19.

Até aqui, já passaram pela série de Música #EmCasacomSesc os artistas Zeca Baleiro, Chico César, a dupla Fernanda Takai e John Ulhoa da banda mineira Pato Fu, Roberta Sá, Paulo Miklos, João Bosco, Zélia Duncan, Hamilton de Holanda e Mestrinho, Rael, Mônica Salmaso e Teco Cardoso, Davi Moraes e Pedro Baby, Hélio Ziskind, Siba, Luciana Mello e Jair Oliveira, Marcelo Jeneci, Renato Braz, André Mehmari, Anelis Assumpção com participação de Curumin, Ayrton Montarroyos com participação de Edmilson Capelupi, Céu, Emicida, Dori Caymmi, Tulipa Ruiz com participação de Gustavo Ruiz, Toninho Ferragutti, Ná Ozzetti com participação especial de Dante Ozzetti, Josyara, André Abujamra, Luedji Luna com participação de Zudizilla, João Donato, Joyce Moreno, Duo Siqueira Lima, Tiê, As Bahias e a Cozinha Mineira, Nilze Carvalho e Ava Rocha. As apresentações atingiram uma audiência de mais de 1,9 milhão de visualizações, somando as páginas do Sesc São Paulo e dos artistas que transmitiram as apresentações.

A série Música #EmCasacomSesc também tem sido uma oportunidade para promover o Mesa Brasil, programa que conecta empresas doadoras e instituições sociais para o complemento de refeições de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Criado há 25 anos pelo Sesc São Paulo e hoje em operação em diversos estados do país, a iniciativa está com uma campanha para expandir sua rede de parceiros doadores e ampliar a distribuição de alimentos, produtos de higiene e limpeza em meio à crise causada pelo novo coronavírus. Também engajados pela causa, os artistas têm aproveitado as transmissões on-line para convocar as pessoas, principalmente empresários e gestores, a integrarem a rede de solidariedade. Para saber como ser um doador, acesse o site mesabrasil.sescsp.org.br.

