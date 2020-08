Sesc São Carlos apresenta nas redes sociais o projeto “Viola: Tradição Caipira”

Crédito: Divulgação

Historicamente o Sesc São Carlos sempre divulgou e apresentou atividades que valorizam a cultura caipira. E agora, mesmo diante da pandemia decorrente do covid-19 e do atual quadro de isolamento social, tem realizado atividades em seus canais online. E a viola é o destaque no próximo dia 28, sexta-feira, a partir das 12h, com o projeto VIOLA: TRADIÇÃO CAIPIRA, que tem como objetivo mostrar a viola, sua significação e características no universo das tradições caipiras, principalmente do interior do estado de São Paulo.

Apresentado em três ciclos

A viola será apresentada em seus três ciclos: a história, a construção e a execução. Quem narra a história da viola e sua importância para a cultura caipira é Marcelo Sarti, maestro da Orquestra Torrinhense de Viola Caipira.

Cesar Hubnner, luthier da cidade de Torrinha, o artesão mostra a tradição das diferentes etapas da construção de uma viola.

Finalizando, é a vez da tradicional dupla de São Carlos João Carlos e Bruno, que executa grandes sucessos da música sertaneja de raiz, bem como diferentes variações da arte de tocar e executar a viola.

