Sesc realiza mostra por streaming com espetáculos de Antunes Filho e depoimentos sobre seu legado

“Chega desse negócio das pessoas assistirem a uma peça e simplesmente ir comer pizza depois”, disse certa vez Antunes Filho. Autor de um teatro que versa sobre o ser humano e as angústias vividas pela humanidade, feito para refletir e transformar, o diretor teatral faleceu em 2 de maio de 2019, aos 89 anos, dos quais mais de 60 foram integralmente dedicados às artes cênicas. Agora, parte do seu legado à frente do CPT - Centro de Pesquisa Teatral do Sesc (grupo fundado em 1982 e voltado à criação e ao desenvolvimento de um método próprio de interpretação para o ator) é reverberada em uma mostra que o Sesc São Paulo disponibiliza por streaming, em sua recém-lançada plataforma de acervos Sesc Digital (sescsp.org.br/sescdigital).

“Ao homenagear Antunes Filho, convidamos o público a entrar em seu universo de criações, experimentações e parcerias, onde a verve do fazer teatral anuncia a potência da arte como força transformadora, capaz de inspirar a formação de artistas, de públicos e de cidadãos. Que seu legado se mantenha instigante e inquietante, como Antunes Filho sempre foi”, conta Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc em São Paulo.

Na programação da mostra estão espetáculos na íntegra, dentre os quais Foi Carmen, Lamartine Babo e Policarpo Quaresma, além de trechos de outras peças e uma série de depoimentos inéditos de atores, atrizes e personalidades que acompanharam a trajetória do encenador. Os conteúdos podem ser acessados livremente, de forma gratuita e sem a necessidade de cadastro. Seguirão disponíveis para consulta após a homenagem, com a constante incorporação de novos itens do acervo do Sesc.

Sobre Antunes Filho

Um dos mais prestigiados encenadores no panorama internacional, Antunes Filho (1929-2019) criou espetáculos que veiculam todo um pensamento sobre o teatro contemporâneo e refletem uma metodologia que envolve os intérpretes no estudo da estética, da filosofia, das fontes teóricas e dos documentos históricos associados ao tema encenado. Uma das primeiras experiências profissionais de Antunes ocorreu nos anos 1950, como assistente de direção no TBC (Teatro Brasileiro de Comédia), onde conviveu com encenadores estrangeiros e de onde divergiu para integrar a primeira geração de encenadores brasileiros. Nas décadas seguintes, participou de movimentos de renovação teatral até estabelecer um grande marco das artes cênicas nacionais com a montagem de Macunaíma, nos anos 1980. Sua intensa contribuição para o desenvolvimento do teatro brasileiro se fortaleceu com a instituição do CPT - Centro de Pesquisa Teatral do Sesc, em 1982, que dirigiu e coordenou até seu falecimento, em 2019.

Sobre a plataforma Sesc Digital

Parte do conjunto de iniciativas desenvolvidas pelo Sesc São Paulo para a continuidade de sua missão educativa em tempos de distanciamento social devido ao novo coronavírus, a plataforma Sesc Digital funciona como um espaço de descobertas na internet: ao acessar sescsp.org.br/sescdigital, o público encontra áudios, vídeos, imagens e publicações de parte do acervo formado pela instituição ao longo de seus mais de 70 anos. São registros de diferentes expressões artísticas ou físico-esportivas, como também dos programas socioeducativos mantidos pelo Sesc São Paulo. O endereço reúne ainda seleções inéditas de conteúdos, como a EAD Sesc Digital, uma ferramenta de educação a distância dedicada à oferta de cursos livres. A plataforma foi lançada em abril de 2020, em fase beta, e o acesso a todos os seus recursos e materiais é gratuito e irrestrito.

SERVIÇO:

Antunes Filho - mostra com espetáculos e depoimentos

Onde: Na plataforma de acervos Sesc Digital (sescsp.org.br/sescdigital)

Quando: A partir de 2 de maio

