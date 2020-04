Sesc lança série de shows ao vivo na internet; Zeca Baleiro é a atração

Crédito: Divulgação

O Sesc São Paulo dá início a uma série de shows, transmitidos ao vivo pela internet, de reconhecidos artistas brasileiros que sempre apresentam seus trabalhos nas unidades da instituição em todo o estado e que, agora, em tempos de isolamento social por conta da crise causada pelo novo coronavírus, terão a experiência de levar seus repertórios a um número ainda maior de pessoas por meio dos canais oficiais do Sesc São Paulo no YouTube, Facebook e Instagram.

A cada dia a partir deste domingo, 19, uma nova transmissão online, ao vivo e exclusiva será oferecida. Para conferir a atração de estreia, o cantor e compositor Zeca Baleiro, basta acessar as páginas youtube.com/sescsp, facebook.com/sescsp ou instagram.com/sescsp. Ao final da transmissão deste domingo, que começa às 18h, caberá a Baleiro anunciar a agenda completa de shows da próxima semana.

Abrindo essa programação musical especial do Sesc São Paulo na internet, Zeca Baleiro transita por sua discografia, mostrando alguns lados B e arranjos contagiantes de canções já consagradas. Para a ocasião, o cantor fez uma seleção especial, incluindo criativas releituras de canções como "Telegrama" (ZB) e "Quase Nada" (ZB e Alice Ruiz), entre músicas de seus álbuns mais recentes, os Volumes 1 e 2 de "O Amor no Caos", como as autorais "Sete Vidas", "Eu Chamo de Coragem" e a parceria com o uruguaio Dany Lopez ("Por Minha Rua"). "O resto é surpresa! Eu gosto de surpreender o público", se diverte Baleiro.

A presença digital do Sesc São Paulo vem sendo construída desde 1996, sempre pautada pela distribuição diária de informações sobre seus programas, projetos e atividades e marcada pela experimentação. O propósito de expandir o alcance de suas ações socioculturais vem do interesse institucional pela crescente universalização de seu atendimento, incluindo públicos que não têm contato com as ações presenciais oferecidas nas 40 unidades operacionais espalhadas pelo estado. Por essa razão, o Sesc apresenta o Sesc Digital, sua plataforma de conteúdo!

