Sesc continua série de shows e Chico Cesar faz live com composições inéditas

Crédito: José de Hollanda

O Sesc São Paulo dá início a uma série de shows, transmitidos ao vivo pela internet, de reconhecidos artistas brasileiros que sempre apresentam seus trabalhos nas unidades da instituição em todo o estado e que, agora, em tempos de isolamento social por conta da crise causada pelo novo coronavírus, terão a experiência de levar seus repertórios a um número ainda maior de pessoas por meio dos canais oficiais do Sesc São Paulo no YouTube, Facebook e Instagram.

O primeiro show ao vivo foi do cantor e compositor Zeca Baleiro, realizado no dia 19. E como anunciado por Zeca, no dia 20 de abril, segunda-feira, às 19h, o Sesc São Paulo recebe Chico Cesar. O artista apresenta composições inéditas, além de canções presentes no álbum “O Amor é um Ato Revolucionário”, lançado em setembro de 2019 e outros sucessos de mais de vinto anos de carreira.

Chico César nasceu em 26 de janeiro de 1964, no município de Catolé do Rocha, interior da Paraíba. Compositor, cantor, jornalista e escritor, o artista explicita a irreverência, a criatividade e a poética, características de sua obra ao longo de uma carreira de mais de duas décadas.

Autor de Mama África e À Primeira Vista, Chico tem 13 álbuns lançados, "Aos Vivos" (1995), "Cuscuz Clã" (1996), "Beleza Mano" (1997), "Mama Mundi" (1998), “Amídalas” (2000), "Respeitem os meus cabelos, brancos" (2002), “Marias do Brasil” (2003), "De uns tempos pra cá" (2006), "Francisco, Forró Y Frevo" (2008), “Aos Vivos Agora” (2011), "Estado de Poesia" (2015), “Estado de Poesia – Ao Vivo” (2017), ganhando com este o 29º Prêmio da Música Brasileira, na categoria melhor álbum, e “O Amor é um Ato Revolucionário” (2019). Suas composições são frutos de suas raízes culturais e vivências político-sociais, construindo uma história de sucesso no mundo da música.

Para este show, o cantor paraibano constrói reflexões sobre o Brasil contemporâneo, tentando ecoar em versos a revolução que o amor pode causar, mergulhando suas rimas em gêneros como MPB, reggae e frevo, sendo transmitido diretamente de sua residência nas redes sociais do SescSP.

SERVIÇO

CHICO CESAR – “LIVE”

Dia 20 de abril, às 19h.

Classificação Livre

Acesso

www.instagram.com/sescsp

www.facebook.com/sescsp

www.youtube.com/sescsp

