Sesc celebra a inclusão e a diversidade na Semana Modos de Acessar

Crédito: Lúcio Érico

A educação para a cidadania é o pressuposto conceitual do trabalho desenvolvido pelo Sesc São Paulo ao longo de sua trajetória. Nesse contexto, a Semana Modos de Acessar, que acontece entre 3 e 10 de dezembro, aborda a participação social ativa das pessoas com deficiência, a sensibilização dos diferentes seguimentos sociais e o estímulo à convivência entre os diferentes públicos.

Com programação totalmente online e gratuita, a edição de 2020 aponta caminhos possíveis para o compartilhamento democrático dos espaços de produção e difusão culturais, com destaque para as produções protagonizadas por pessoas com deficiência e as tecnologias para difusão de projetos nos meios digitais, na perspectiva da ampliação do acesso e da qualidade dos vínculos estabelecidos entre pessoas com e sem deficiência no cotidiano.

O momento atual tornou a vida de pessoas com deficiência ainda mais desafiadora, tornando ainda mais importante a reflexão acerca dos meios de inclusão dessa população no cotidiano das cidades: "Ainda estamos em meio à pandemia e todo mundo teve que adaptar suas vidas para trabalhar, conviver, cooperar. Porém, para as pessoas com deficiência, tudo se torna ainda mais complicado. E para o artista, que precisa compartilhar seu momento de criação, longe do seu público, ensaiar ou até mesmo se apresentar em ambientes nem sempre propícios, isso se multiplica”, observa Silvia Mayeda, assistente da Gerência de Sustentabilidade e Cidadania do Sesc São Paulo.

Para Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, “A ideia de cidadania pressupõe que as pessoas possam desfrutar de um determinado espaço compartilhado democraticamente. Há um fundamento de igualdade e de liberdade neste conceito”. E complementa: “A questão da acessibilidade atitudinal diz respeito às relações humanas, e o foco na educação para uma formação sensível ampliada expressa a missão do Sesc São Paulo e sua contribuição para o conjunto da sociedade”.

Entre os destaques da programação de 2020 está a websérie Home Art, elaborada por profissionais com e sem deficiência que atuam no campo da cultura, artistas e produtores. São 7 vídeos com performances de artistas que são pessoas com deficiência e que desenvolveram suas pesquisas em casa, a partir do contexto de isolamento social por conta da pandemia do Covid-19. Além de mostrar a rotina de trabalho dessas pessoas, os vídeos são totalmente acessíveis, com recursos como legenda, audionarração e tradução em LIBRAS. Os episódios serão disponibilizados no canal do Sesc São Paulo no Youtube a partir do dia 3 de dezembro, com a publicação de dois episódios a cada semana.

São diversas linguagens apresentadas na série que irá ao ar pelo Canal do Sesc São Paulo no Youtube: performances teatrais, com Alinne Prado, Arthur Baldin, Carolina A. Ribeiro, David Vinícius, Giuli Grama e Edilene/Lírio; Edinho Santos e Nayara Silva trazem poesia; Felipe Nicastro e Marita Oliveira em performance; Giovanni Venturini em circo; Mariana Ayelen em contação de história; Sabrina Ribeiro está em artes visuais; e Ari Protázio aparece no episódio de música.

Além da série, também está disponível para acesso o webdoc O que é Normal?, uma realização do Sesc São Paulo que traz questões disparadas pelo dançarino e coreógrafo Marcos Abranches a respeito da visibilidade das pessoas com deficiência no Brasil. Um conjunto de dez entrevistas captadas entre novembro e dezembro de 2017, durante o Seminário Modos de Acessar e a Semana Inclusiva, realizados pelo Sesc São Paulo, orientam a discussão proposta pelo documentário.

No dia 5 de dezembro, um bate-papo com especialistas acontece no âmbito do Ideias #EmCasaComSesc, espaço consolidado durante o período de isolamento social para a realização de debates, palestras e bate-papos no canal do Sesc São Paulo no Youtube. Na ocasião, os convidados Cintia Alves, diretora teatral, pedagoga e pesquisadora de acessibilidade estética, e Eduardo O., artista plástico, arteterapeuta, escritor, ator e professor, falarão sobre o protagonismo das pessoas com deficiência nas produções culturais no meio digital, com mediação de Nicole Somera, bacharel em música popular (canto) e mestre em Artes pela Unicamp – Universidade Estadual de Campinas.

Em todo o estado de São Paulo, uma série de cursos, exibição de vídeos, bate-papos e outras atividades complementam a programação da semana, como o curso de LIBRAS para profissionais de saúde, do Sesc Birigui, ou o minicurso sobre o brincar inclusivo na educação formal e não-formal durante a primeira infância com deficiência, do Sesc Santo André. Para conferir horários e opções, acesse sescsp.org.br/modosdeacessar e siga as unidades em seus perfis nas redes sociais.

NO SESC SÃO CARLOS

• Raízes em Festa: O Carnaval de Torrinha/SP

Dia 5/12, sábado, das 10h às 11h.

Nas redes sociais do Sesc São Carlos.

Tradução em LIBRAS e texto alternativo

Exibição de vídeo sobre o Carnaval na cidade de Torrinha – SP, com fortes traços da cultura caipira e criado na década de 1930 pelos antigos moradores da região. Com Renata Rayel, guia de turismo e especialista em Interpretação e Valoração da Paisagem

• A acessibilidade é responsabilidade de quem?

Dia 7/12, segunda, das 18h às 20h.

Nas redes sociais do Sesc São Carlos.

Palestra on line com o pedagogo e consultor em acessibilidade Gabriel Aquino sobre os desafios e necessidades da acessibilidade. Após a palestra, os participantes poderão fazer perguntas via chat. Ação desenvolvida em parceria coma Secretaria Municipal de Educação/Educação Especial de São Carlos. Com Gabriel Aquino.

• Instituições que atendem PcDs na cidade de São Carlos

De 8 a 17/12, terça e quintas, das 19h às 20h.

Nas redes sociais do Sesc São Carlos.

Tradução em LIBRAS e legendas.

Série de vídeos apresenta o trabalho desenvolvido por Instituições que atendem pessoas com deficiências na cidade de São Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também