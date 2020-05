Sesc apresenta Adriana Calcanhotto, Ava Rocha e Eduardo Gudin no #EmCasaComSesc

Crédito: Leo Aversa

A série Música #EmCasaComSesc completa um mês no ar com uma programação de qualidade e anuncia as atrações do final de semana. Mas antes, As Bahias e a Cozinha Mineira apresentam seus maiores sucessos, nesta quarta-feira; e Nilze Carvalho traz o melhor do samba em sua voz, cavaquinho e violão, na quinta-feira.

Abrindo o fim de semana, na sexta, 22, a cantora e compositora Ava Rocha propõe uma imersão sonora, poética e performática em sua apresentação. Com três discos autorais e prêmios como Artista Revelação e Melhor Hit pelo Prêmio Multishow 2015, e Artista Revelação pela APCA 2015, Ava fará de sua transmissão uma experiência íntima e sensorial com o público, incluindo encenações e momentos únicos, além de sucessos e canções inéditas de seu repertório.

No sábado, dia 23, tem Adriana Calcanhotto na sua melhor versão voz e violão interpretando sucessos da carreira, canções de sua autoria gravadas por outros intérpretes e outras “que gostaria de ter escrito”, destaca a artista. A escolha do repertório passa por setlists de shows antigos de Adriana nas unidades do Sesc São Paulo. "Cada canção tem sua história e sua trajetória. Gosto de contá-las antes de cantar. Acho que aproximar o público da origem delas ajuda na fruição da música", completa.

E encerrando o final de semana, o violonista Eduardo Gudin faz show com a participação especial da pianista e cantora Naila Gallotta. A dupla, que tem formação erudita e popular, apresenta no repertório, além das duas linguagens, uma mescla de música cantada com música instrumental. Os arranjos especiais para piano, voz e violão dão um caráter inédito à apresentação, que incluirá, ainda, o lançamento da música “Sempre”, de Gudin.

Para conferir toda essa programação, basta acessar as páginas youtube.com/sescsp ou o novo endereço do Sesc São Paulo no Instagram criado especialmente para a série Sesc Ao Vivo instagram.com/sescaovivo.

Desde o dia 19 de abril, o Sesc São Paulo vem oferecendo um show diferente por dia, todos os dias às 19h, ao vivo e direto da casa do artista. A programação foi pensada a todos que apreciam a boa música brasileira, em tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus e que levou ao fechamento das unidades em todo o Estado para evitar a disseminação da Covid-19.

Até aqui, já passaram pela série de Música #EmCasacomSesc os artistas Zeca Baleiro, Chico César, a dupla Fernanda Takai e John Ulhoa da banda mineira Pato Fu, Roberta Sá, Paulo Miklos, João Bosco, Zélia Duncan, Hamilton de Holanda e Mestrinho, Rael, Mônica Salmaso e Teco Cardoso, Davi Moraes e Pedro Baby, Hélio Ziskind, Siba, Luciana Mello e Jair Oliveira, Marcelo Jeneci, Renato Braz, André Mehmari, Anelis Assumpção com participação de Curumin, Ayrton Montarroyos com participação de Edmilson Capelupi, Céu, Emicida, Dori Caymmi, Tulipa Ruiz com participação de Gustavo Ruiz, Toninho Ferragutti, Ná Ozzetti com participação especial de Dante Ozzetti, Josyara, André Abujamra, Luedji Luna, João Donato, Joyce Moreno, Duo Siqueira Lima e Tiê. As apresentações atingiram uma audiência de mais de 1,8 milhão de visualizações, somando as páginas do Sesc São Paulo e dos artistas que transmitiram as apresentações.

A série Música #EmCasacomSesc também tem sido uma oportunidade para promover o Mesa Brasil, programa que conecta empresas doadoras e instituições sociais para o complemento de refeições de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Criado há 25 anos pelo Sesc São Paulo e hoje em operação em diversos estados do país, a iniciativa está com uma campanha para expandir sua rede de parceiros doadores e ampliar a distribuição de alimentos, produtos de higiene e limpeza em meio à crise causada pelo novo coronavírus. Também engajados pela causa, os artistas têm aproveitado as transmissões on-line para convocar as pessoas, principalmente empresários e gestores, a integrarem a rede de solidariedade. Para saber como ser um doador, acesse o site mesabrasil.sescsp.org.br.

A presença digital do Sesc São Paulo vem sendo construída desde 1996, sempre pautada pela distribuição diária de informações sobre seus programas, projetos e atividades e marcada pela experimentação. O propósito de expandir o alcance de suas ações socioculturais vem do interesse institucional pela crescente universalização de seu atendimento, incluindo públicos que não têm contato com as ações presenciais oferecidas nas 40 unidades operacionais espalhadas pelo estado. Por essa razão, o Sesc apresenta o Sesc Digital, sua plataforma de conteúdo!

