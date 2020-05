Sesc anuncia as próximas atrações da série “Sesc ao Vivo”

O pianista e compositor André Mehmari faz um passeio por suas composições nesta segunda - Crédito: Piu Dip

Após atingir a marca de mais de 1,2 milhão de visualizações, a série “Sesc ao Vivo” prossegue com sua agenda e anuncia as atrações de segunda-feira a quinta-feira da primeira semana de maio. A série apresentou no final de semana vários os shows.

Às segundas-feiras à noite, assim como a programação do Instrumental Sesc Brasil, são dedicadas à música instrumental. Nesta semana, no dia 4 de maio, o pianista e compositor André Mehmari faz um passeio por suas composições, criadas ao longo dos seus 30 anos de carreira. Improvisos espontâneos e clássicos da música popular brasileira, em suas leituras inéditas, também farão parte do repertório. O músico de carreira internacional e premiado tanto na área erudita quanto popular fará o show no seu home estúdio, o que garantirá um cuidado especial para a captação do som do piano.

Na terça-feira, dia 5, Anelis Assumpção apresenta um show especial com repertório dedicado ao músico Itamar Assumpção, com participação de Curumin. A cantora, compositora e filha de Itamar, acompanhada do músico e compositor que já lançou quatro álbuns com sucesso de crítica, resgata as canções emblemáticas de seu pai, artista que marcou profundamente a produção da música popular brasileira.

Quarta-feira é dia de se deliciar com a interpretação do cantor Ayrton Montarroyos, com participação do violonista Edmilson Capelupi (ambos cumprirão todas as precauções indicadas pela OMS). Considerado um dos maiores cantores e intérpretes da nova geração, Ayrton trará para o público do Sesc ao Vivo o repertório de seus dois discos já lançados, novidades do terceiro disco, ainda a ser gravado, e canções que apresentou em sua participação no programa The Voice. Estarão no repertório clássicos como Desde que o Samba é Samba (Caetano Veloso), Eu Vim da Bahia (Gilberto GIl), e surpresas que virão da interação com o público, que será convidado a fazer sugestões e pedidos.

E na quinta-feira, dia 7, acontece o tão esperado show da Céu, originalmente marcado para 23 de abril, mas reagendado por questões técnicas. A cantora e compositora apresenta músicas que marcaram a sua carreira e as canções de seu último álbum, APKÁ, lançado em setembro do ano passado só com inéditas, entre composições da artista e outras de autoria de Caetano Veloso e Dinho Almeida (Boogarins). No disco, Céu contou com as participações de Tropkillaz, Seu Jorge e Marc Ribot, guitarrista de Tom Waits e Elvis Costello.

Para conferir toda essa programação, basta acessar as páginas youtube.com/sescsp, facebook.com/sescsp ou mesmo o novo endereço do Sesc São Paulo no Instagram criado especialmente para a série Sesc Ao Vivo instagram.com/sescaovivo.

Desde o dia 19 de abril, o Sesc São Paulo vem oferecendo um show diferente por dia, todos os dias às 19h, ao vivo e direto da casa do artista. A programação foi pensada a todos que apreciam a boa música brasileira, em tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus e que levou ao fechamento das unidades em todo o Estado para evitar a disseminação da Covid-19.

Até aqui, já passaram pela série “Sesc Ao Vivo” Zeca Baleiro, Chico César, a dupla Fernanda Takai e John Ulhoa da banda mineira Pato Fu, Roberta Sá, Paulo Miklos, João Bosco, Zélia Duncan, Hamilton de Holanda e Mestrinho, Rael, Mônica Salmaso e Teco Cardoso, Davi Moraes e Pedro Baby, Hélio Ziskind e Siba. Ainda hoje, teremos show de Luciana Mello e Jair Oliveira, às 19h, e nos próximos dias, de Marcelo Jeneci e Renato Braz. Até aqui, as apresentações atingiram uma audiência de mais de 1 milhão e 200 mil de visualizações, somando as três páginas do Sesc São Paulo que transmitiram as apresentações.

