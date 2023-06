Tradicional festa junina da Catedral começa neste final de semana

Crédito: Divulgação

Neste final de semana se inicia a décima primeira edição do Sertanejão da Catedral", tradicional festa junina da primeira paróquia da cidade de São Carlos.

O Sertanejão, como é conhecido o evento, devido a pandemia de Covid-19, não ocorreu por três anos seguidos, mas nesse ano acontece para trazer a emoção sertaneja de volta.

Serão quatro finais de semana de resgate da cultura junina e da devoção popular, com muita música, animação e comida e bebida boa. Destacam-se as barracas típicas de quentão e vinho quente, do milho, dos pastéis e dos doces caseiros. Show todas as noites, sempre aos sábados e domingos, de 24 de junho a 16 de julho.

O padre Sandro Portela, pároco da Catedral de São Carlos, e a comissão organizadora, que há mais de três meses trabalham para a realização do Sertanejão, convidam a todos para se divertirem e prestigiarem esse grande acontecimento de São Carlos, com preços acessíveis, grande e luxuosa decoração e grandes e renomados artistas da música sertaneja, entre eles Lucas e Luan, Rodrigo Zanc, Pedro Vitor e Mariana, João Carlos e Bruno e muito mais.

Maiores informações, acessar a página do Facebook ou do Instagram da Catedral de São Carlos.

