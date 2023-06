Sertanejão da catedral começa com grande público

Sertanejão da catedral -

A primeira paróquia da cidade de São Carlos abriu neste último fim de semana a tradicional festa junina da cidade, o “XI Sertanejão da Catedral”, uma realização da Diocese com apoio da Prefeitura de São Carlos.

O secretário de Governo, Netto Donato, em nome do prefeito Airton Garcia e o vereador Bira (Ubirajara Teixeira), fizeram a abertura oficial do evento juntamente com o Padre Sandro Portela, pároco da Catedral de São Carlos, e a comissão organizadora da festa. “Depois de 3 anos sem a realização do Sertanejão, devido a pandemia da COVID-19, esse ano o público vai poder se divertir e assistir excelentes shows. Serão quatro finais de semana de resgate da cultura junina e da devoção popular, com muita música, animação e comida boa. Eu deixo um abraço do prefeito para todos vocês e garanto que a Prefeitura sempre vai apoiar eventos como esses, possibilitando muito lazer para as famílias são-carlenses”, disse Netto Donato.

Padre Sandro Portela, pároco da Catedral de São Carlos, agradeceu o empenho de toda a comissão organizadora que há mais de três meses trabalha para a realização do Sertanejão e o apoio da Prefeitura de São Carlos. Graças ao poder executivo e também da ajuda de alguns vereadores, como do Bira, podemos fazer essa grandiosa festa, com preços acessíveis, grande e luxuosa decoração e grandes e renomados artistas da música sertaneja, entre eles Lucas e Luan, Rodrigo Zanc, Pedro Vitor e Mariana, João Carlos e Bruno e muito mais. Destacam-se também as barracas típicas de quentão e vinho quente, do milho, dos pastéis e dos doces caseiros”, destacou o padre.

Confira a programação completa de shows, sempre a partir das 19h:

- 01/07 - sábado - Fernando e Caetano;

- 02/07 - domingo - Pedro Vitor e Mariana;

- 08/07 - sábado - Charles e Adriano;

- 09/07 - sábado - João Carlos e Bruno;

- 15/07 - sábado - Beloti e Viana e o cantor Rudy;

- 16/07 - domingo - O Trio.

