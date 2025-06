Sertanejão da Catedral 2025 começa neste fim de semana com tributo a Milionário e José Rico

Compartilhar no facebook

A cidade de São Carlos se prepara para mais uma grande festa: o Sertanejão da Catedral 2025 começa neste sábado, dia 14 de junho, e promete animar os fins de semana até 13 de julho com muito som sertanejo, barracas típicas, comidas deliciosas e atrações para toda a família.

O evento, realizado pela Catedral de São Carlos, homenageia neste ano a icônica dupla Milionário e José Rico. As atividades acontecerão sempre aos sábados e domingos, a partir das 18h, com entrada gratuita.

Além da música ao vivo, o espaço conta com brinquedos para crianças, barracas com comidas e bebidas típicas, tudo com preços acessíveis.

Confira a programação musical:

Sábado (14/06) : Zuriel Acústico / João Pedro & Zé Paulo

Domingo (15/06) : João Carlos & Bruno

Sábado (21/06) : Danilo e Diego

Domingo (22/06) : Nayara Amaral

Sábado (28/06) : Zé Fernando e Banda / Rud & Robson

Domingo (29/06) : Pedro Vitor & Mariana

Sábado (05/07) : Padre Robson – “Tocando em frente” com João Carlos & Bruno

Domingo (06/07) : Santu & Moraes

Sábado (12/07) : Picharillo / Gabriel Violeiro & Ricardo Fernandes

Domingo (13/07): Grande Show de Prêmios por computador, a partir das 20h (não é necessário estar presente)

