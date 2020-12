Série Música #EmCasaComSesc tem várias atrações na semana

Crédito: Anne Karr

No ar há sete meses, a programação da série Música #EmCasa Sesc segue com shows transmitidos direto das unidades do Sesc na capital paulista, intercalados com lives realizadas na casa dos artistas ou em estúdios de trabalho, sem a presença de público no local e seguindo todos os protocolos de segurança. O modelo híbrido, implementado em outubro, faz parte da retomada parcial e gradativa das atividades do Sesc, permitindo o encontro com artistas de outros estados ou pertencentes ao grupo de risco do coronavírus, e ao mesmo tempo estimulando o setor cultural ao abrir os palcos de suas unidades.

Nesta terça-feira, 15, dia do Instrumental Sesc Brasil, o palco do Sesc Consolação, no Teatro Anchieta, recebe Michael Pipoquinha Quarteto, formado por Michael Pipoquinha (baixo), Sergio Machado (bateria), Thiago Almeida (piano e teclados) e Josué Lopes (saxofone). O repertório do show, quase todo autoral e inédito, é composto de faixas de “Todos Somos Tudo”, álbum do baixista cearense previsto para ser gravado no início de 2021, que trará a música brasileira e a world music em suas mais variadas vertentes, absorvidas pelo músico ao longo dos últimos anos em turnês mundo afora.

Na quinta-feira, 17, a cantora, multi-instrumentista (sanfona, piano e violino) e atriz paraibana Lucy Alves se apresenta direto de sua casa, no Rio de Janeiro, para mostrar composições de seu mais recente trabalho, o EP "Chama" (2020) – que conta com os hits "Chegue Chega" e "Me Deixa Ser Mulher". Também no repertório da live, estão músicas de Luiz Gonzaga (“O Cheiro de Carolina”), Gilberto Gil (“Andar Com Fé”) e Zé Ramalho (“Chão de Giz” e “Frevo Mulher”), entre outros nomes da nossa música, além de algumas surpresas.

Sexta-feira, 18, o Sesc Pinheiros recebe o coletivo musical Samuca e a Selva. Durante o show, a big band paulistana – formada por Samuel Samuca (voz), Victor Fão (trombone), Bio Bonato (sax barítono), Fábio Prior (percussão), Guilherme Nakata (bateria), Felippe Pipeta (trompete), Allan Spirandelli (guitarras), Kiko Bonato (sax tenor), Léo Malagrino (contrabaixo) e Lucas Coimbra (teclados) – mostra faixas de seu mais recente álbum, "Tudo que Move é Sagrado" (2018), que traz releituras originais de canções icônicas de Ronaldo Bastos, além de músicas do disco "Madurar" (2016). Canções regadas a poesia, com menções a ritmos regionais brasileiros como baião e ijexá, atrelados a influência do jazz, da salsa, do soul e do afrobeat formam o repertório, com destaque para "O Trem Azul", "Madurar" e "Detergente".

No sábado, 19, fechando a série de apresentações, o palco do Sesc Pinheiros recebe Alaíde Costa e José Miguel Wisnik em “Alaíde Costa Canta José Miguel Wisnik”. Acompanhados pelos músicos Zeca Assumpção (contrabaixo acústico), Sérgio Reze (bateria) e Nailor Proveta (clarinete), a cantora Alaíde Costa e o compositor, pianista e cantor José Miguel Wisnik fazem o show de lançamento de “O Anel - Alaíde Costa canta José Miguel Wisnik” (Selo Sesc). O trabalho é composto de canções de Wisnik, sendo algumas inéditas – a exemplo da faixa-título “O Anel” (2020), na qual o autor divide os vocais com a cantora –, além de parcerias com outros artistas – como em “Saudade da Saudade” (José Miguel Wisnik/Paulo Neves). O disco, já disponível nas plataformas digitais de streaming, incluindo o Sesc Digital, deve ganhar sua versão física entre maio e agosto de 2021.

DANÇA

No ar há cinco meses, a programação da série Dança #EmCasaComSesc segue com a transmissão dos espetáculos direto das unidades do Sesc na capital paulista, intercalados com lives realizadas na casa dos artistas ou em estúdios de trabalho, sem a presença de público no local e seguindo todos os protocolos de segurança. O modelo híbrido, implementado em outubro, faz parte da retomada parcial e gradativa das atividades do Sesc, permitindo o encontro com artistas de outros estados ou pertencentes ao grupo de risco do coronavírus. Ao mesmo tempo, estimula o setor cultural ao abrir os palcos de suas unidades.

Nesta terça-feira, 15, direto de Belo Horizonte, as dançarinas Andrea Anhaia, Cib Maia, Ester França, Joelma Barros, Marise Dinis e Márcia F. Neves apresentam “PlaylistA Feito em CasA”. O trabalho de improvisação em dança busca partilhar sentimentos que demarcam o contexto da pandemia e lançar luz sobre os novos e inesperados desafios impostos às mulheres de diferentes condições sociais, que se veem impulsionadas a tramar novas formas de ser e fazer arte. Investindo na escuta, na interlocução e entendendo a mulher como seu público-alvo, as artistas se propõem a fazer de seus corpos em movimento a tradução de anseios, de angústias, do cansaço, da solidão, da coragem, da esperança e de repúdio às desigualdades de gênero. Classificação: 14 anos.

Quinta-feira, 17, a Companhia de Danças de Diadema mostra “SCinestesia” do palco do Sesc Avenida Paulista. As possibilidades se multiplicam a cada repetição de hábitos corriqueiros, que nunca são iguais. O coexistir de diferenças e o atravessamento de realidades podem se modificar a partir de uma mínima desordem, da ocorrência do inesperado, do acaso da vida. Diante do jogo que se estabelece entre a concretude das ações e construções do imaginário, surge a pergunta: seria tudo transformável? A ideia central da apresentação se passa dentro de um cômodo, um local fechado a quatro paredes. Situações comuns, inerentes e cotidianas começam a acontecer. No decorrer da obra, elas vão assumindo cada vez mais aspectos involuntários, inconscientes. Situações inesperadas e, a princípio, impróprias ao ambiente, vão surgindo. A cena se desenvolve da normalidade desses acontecimentos até a estranheza deles, conforme suas alterações. Com Carlos Veloso, Carolini Piovani, Daniele Santos, Danielle Rodrigues, Guilherme Nunes, Júlia Brandão, Leonardo Carvajal, Thaís Lima, Ton Carbones e Zezinho Alves. Direção geral e concepção coreográfica de Ana Bottosso. Classificação: 14 anos.

