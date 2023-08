“Senhor dos anéis”, Saturno é tema da Sessão Astronomia

SIGA O SCA NO

A próxima Sessão Astronomia tem como tema Saturno, o senhor dos anéis. O palestrante será Pedro Colucci, da equipe do Observatório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). A atividade acontece no sábado, 26, às 19h e é gratuita.

Sinopse da palestra - Saturno é o sexto planeta do sistema solar e muito conhecido por seus anéis. Não há dúvida que é um belíssimo planeta, mas o que mais sabemos sobre ele? Nesta palestra vamos falar um pouco mais sobre o planeta, seus anéis e a melhor época para observá-lo.

Leia Também