São Roque Fest continua neste fim de semana em Água Vermelha com muita música e animação

Crédito: divulgação

A tradicional São Roque Fest, realizada pela Paróquia de São Roque com apoio da Prefeitura de São Carlos, continua neste fim de semana no distrito de Água Vermelha com muita comida típica e shows musicais.

A festa começou no dia 1º de agosto com a realização do tríduo a São Roque. Neste fim de semana vão ser realizados os shows musicais no palco montado na rua Bela Cintra.

No sábado (05/08) a festa começa às 19h com a apresentação do cantor Gabriel Viola. No domingo (06/08) a programação começa mais cedo. Já às 7h30 tem a missa na Paróquia de São Roque seguida pela procissão com a imagem do padroeiro; das 12h às 14h será realizado o tradicional almoço com costela de chão e show sertanejo com os cantores Willian Iroldi e Patrick Franco. O leilão começa às 14h30.

A Orquestra de Violeiros do Sindicato Rural sobe no palco de Água Vermelha às 16h. Na sequência tem show com o cantor Pedro Henrique, previsto para começar pontualmente às 18h. O cantor RUD com a banda acústica encerra a VI São Roque FEST a partir das 20h.

