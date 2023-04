São Carlos vai realizar Segundo Festival de Coros

Crédito: Divulgação

São Carlos vai ser a capital nacional da música de corais entre os dias 26 e 28 de maio. A cidade vai realizar o Segundo Festival de Coros, no Cenacon, auditório do Hotel Nacional Inn. A organização e promoção é da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, por meio do Departamento de Fomento ao Turismo.

“A primeira edição foi realizada em 2019, em seguida veio a pandemia e não pudemos dar continuidade. Como o evento faz parte do calendário oficial da cidade, estamos retomando”, explicou a secretária Dani Favoretto Valenti.

Este ano serão vinte e seis coros, reunindo mais de 750 coristas de cidades como Matão, Jundiaí, Santa Cruz das Palmeiras, Praia Grande, Campinas. Várzea Paulista, Fernandópolis, Guarujá, Limeira, Santos, São Paulo, Pirassununga, Louveira, São João da Boa Vista, além de Natal, Rio Grande do Norte, com um coral da terceira idade.

Destaque para os grupos locais de São Carlos - Coro Paulista, Diana Cury e USP São Carlos, além do de Campinas, UNICAMP, de Santos, Coral da OAB, e o de São Paulo, da SABESP. “A primeira edição, além de oferecer mais uma atração para a nossa cidade, movimentou a rede hoteleira, e outros atrativos importantes do turismo, este ano, trabalhando para que o evento se firme cada vez mais, teremos um retorno ainda maior”, explicou a secretária de Trabalho, Emprego e Renda.

