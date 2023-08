São Carlos sedia campeonato de arrancada no próximo domingo (20) - Crédito: Divulgação

No domingo, dia 20, a partir das 9h, ocorrerá a terceira edição da Copa Dente de Leite de Arrancada no aeroporto da Fazenda Álamo, em São Carlos, nas margens da estrada entre São Carlos e Ribeirão Preto. O evento contará com provas em várias categorias de velocidade, incluindo 12s, 11s, 10,5s, 10s, 9,5s, 9s, 8,5s e força livre. Os competidores mais bem classificados serão premiados com troféus, e o campeão receberá uma inscrição gratuita para a próxima corrida de arrancada.

As inscrições para os competidores estão disponíveis ao custo de R$ 100 incluindo um carro de apoio. Para os espectadores que desejam acompanhar o evento, o ingresso tem o valor de R$ 15 , sendo que crianças de 10 anos não pagam. Além disso, o estacionamento está disponível por R$ 10. O pagamento pode ser efetuado tanto em dinheiro quanto via PIX.

