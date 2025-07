São Carlos sedia 4ª Copa São Paulo de Carrinhos de Rolimã; inscrições gratuitas já estão abertas

Compartilhar no facebook

São Carlos será palco da 4ª Copa São Paulo de Carrinhos de Rolimã, que acontecerá no próximo dia 20 de julho, das 8h às 17h. O evento deve reunir competidores de várias regiões do estado de São Paulo em uma disputa eletrizante pelo troféu da competição.

O circuito será realizado na Rua Episcopal, com concentração na Praça do Mercado Municipal. A prova contará com diversas categorias: Pró Race, FLX, RT Tradicional, Juvenil, Infantil e Feminino RT.

As inscrições já estão abertas e são gratuitas para as categorias Infantil, Juvenil e Feminino, o que deve atrair ainda mais participantes e famílias para essa verdadeira celebração das brincadeiras clássicas.

Além das disputas, o evento contará com atrações musicais ao vivo com a banda Vinil 78, e DJs Ander-Z, Regis e Ricardo animando o público ao longo do dia.

A premiação contempla troféus e medalhas, com prêmios em dinheiro para os 1º, 2º e 3º colocados. Serão distribuídos R$ 8 mil em premiações.

Contato para inscrições: (16) 99100.3746

Local: Praça do Mercado Municipal / Circuito pela Rua Episcopal – Saída 7 de Setembro

Data: 20 de julho de 2025 (domingo)

Horário: das 8h às 17h

Inscrições gratuitas para Infantil, Juvenil e Feminino (já abertas)

Inscrições: (16) 99100.3746

