domingo, 17 de agosto de 2025
Foi top

São Carlos Rodeio Fest termina com sucesso e entra para história de São Carlos

17 Ago 2025 - 11h09Por Da redação
São Carlos Rodeio Fest termina com sucesso e entra para história de São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

O São Carlos Rodeio Fest terminou neste final de semana com saldo positivo após dois finais de semana que marcaram o retorno do rodeio à cidade depois de mais de 20 anos. O evento atraiu grande público e foi considerado um sucesso de organização.

Realizado pela MP Promoções, do empresário Marcos Pacheco, o rodeio contou com shows de artistas de destaque no cenário sertanejo, como Gusttavo Lima e Luan Santana, que lotaram a arena nas noites de apresentação. Além dos espetáculos musicais, o público acompanhou as montarias em touros, com disputas válidas como classificatória para o tradicional Rodeio de Barretos.

A realização do evento só foi possível após a aprovação da lei de autoria do vereador Ubirajara Teixeira, que regulamentou a volta de rodeios ao município.

Com investimento superior a R$ 10 milhões, a festa gerou impacto significativo na economia local, resultando em mais de 3 mil empregos temporários e movimentando vários setores.

Encerrada a edição de 2025, a expectativa agora é pela continuidade do evento. A organização já sinaliza a possibilidade de uma nova edição em 2026, mantendo viva a tradição e fortalecendo o calendário cultural e de entretenimento de São Carlos.

