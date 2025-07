São Carlos Rodeio Fest promete aquecer economia são-carlense em agosto

Compartilhar no facebook

Gusttavo Lima é uma das grandes atrações do I São Carlos Rodeio Fest entre 8 e 16 de agosto - Crédito: Reprodução Facebook

O São Carlos Rodeio Fest, que será realizado entre os dias 8 e 16 de agosto, deve receber um público de aproximadamente 160 mil pessoas em quatro noites — ou cerca de 40 mil pessoas por dia — e está gerando uma expectativa bastante positiva nos setores empresariais, com a previsão de um salto nos negócios no próximo mês.

A presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Ivone Zanquin, está bastante otimista. “A expectativa da ACISC é muito positiva em relação ao impacto do rodeio no comércio de São Carlos. Eventos desse porte costumam movimentar significativamente a economia local, principalmente nos setores de alimentação, vestuário, calçados, salões de beleza, hospedagem e combustíveis”, comenta ela.

Diante do megaevento anunciado, segundo Ivone, os empresários vêm se preparando para atender os turistas que passarão pela cidade nessas quatro noites. “Muitos comerciantes já estão se preparando para atender à demanda do público que deverá prestigiar a festa. Acreditamos que o rodeio tem potencial para impulsionar as vendas, atrair turistas e gerar novas oportunidades, contribuindo diretamente para o fortalecimento do varejo e dos serviços da nossa cidade”, conclui.

Resultado de um investimento de R$ 10 milhões da MP Produções, o evento será o maior do segmento na história de São Carlos e vai gerar até 3.500 empregos diretos e indiretos em tudo o que envolve a festa.

A reportagem do São Carlos Agora entrou em contato com algumas redes de hotéis e restaurantes que, de forma informal, informaram que a expectativa é de lotação máxima, além de grande movimento em pizzarias, churrascarias e outras lojas do setor gastronômico.

A NATA DO SERTANEJO — O evento promete unir grandes nomes da música sertaneja e eletrônica com a adrenalina das montarias em touros e cavalos. A festa acontece na Avenida Getúlio Vargas, na rotatória da antiga Cardinali, e contará com duas semanas repletas de atrações imperdíveis.

Além dos shows, o público poderá acompanhar as tradicionais montarias em touros e cavalos, que prometem levantar poeira e emocionar os amantes do rodeio. O evento é uma realização da MP Promoções, empresa referência no segmento de grandes eventos pelo Brasil e que, durante 2025, realizará 18 eventos de grande porte. “Fizemos Bragança Paulista, depois Lins, Socorro, Guaxupé, São Carlos, Cotia, Itaguá e São José até dezembro. A gente descansa carregando pedra”, afirma Pacheco.

O empresário Marcos Pacheco afirmou, em entrevista ao São Carlos Agora, que todas as noites contarão com dois shows, sendo que o primeiro deverá começar por volta das 23h30 e o último terminar por volta das 4h.

“Vamos fazer a festa às sextas e sábados durante duas semanas para que o povo possa participar. Acho que a recepção vai ser muito boa. Aprendi em 40 anos de estrada a fazer grandes eventos. Temos uma grande preocupação para que a família participe da festa”, destaca Pacheco.

Ele também ressaltou o ingresso solidário. As pessoas que se inscreverem nas redes sociais oficiais do Rodeio poderão ter acesso a ingressos gratuitos na arquibancada e pista simples, podendo, voluntariamente, doar alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos. Também haverá um espaço especial reservado para PCDs (pessoas com deficiência e autistas).

Pacheco elogiou a postura do vereador Bira Teixeira (PODEMOS), que trabalhou politicamente na Câmara Municipal para revogar legislações que criavam uma série de entraves para a realização do evento.

O empresário garante que todas as provas do rodeio serão realizadas dentro da lei e conforme toda a regulamentação existente para a defesa dos animais. “Vamos fazer de tudo para realizar um dos melhores rodeios do Brasil aqui em São Carlos”, comenta ele.

Bira afirma que a realização do evento, 22 anos depois do último rodeio da cidade, é a concretização de um sonho. “Temos certeza de que será um grande sucesso e se consolidará como um dos maiores eventos da região”, aposta ele.

OS SHOWS DO SÃO CARLOS RODEIO FEST

08/08 – Luan Santana / Open Farra

09/08 – Fred e Fabrício / Dennis

15/08 – Gusttavo Lima / Bruno e Denner

16/08 – Murilo Huff / Jiraya Uai

