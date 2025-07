São Carlos receberá as principais bandas cover do país a partir de julho; Ramones será a primeira

Teenage Lobotomy (Ramones Cover - Brazil) - Crédito: reprodução Facebook

Com longas trajetórias, shows com membros das bandas originais, turnês internacionais, participação nos principais programas de música da TV e consideradas as maiores bandas cover do Brasil pela fidelidade nos arranjos, vocais, figurinos, equipamentos e cenários, os fãs de rock de São Carlos/SP poderão curtir shows incríveis e rememorar suas paixões musicais mensalmente no Liberty Festas.

Essa jornada de shows começará em 19 de julho de 2025 com a Teenage Lobotomy - Ramones Cover Brazil, que excursionou com Marky Ramone em 2005, e teve participações nos programas “Covernation”, da MTV, e “Como Nossos Ídolos”, do canal BIS, trazendo em seus shows uma experiência inesquecível aos fãs da principal banda de punk rock da história.

E, a partir do mês de setembro, todos os meses, no Liberty Festas, haverá um show cover especial, como os do Guns ‘n Roses, Metallica, Aerosmith e Iron Maiden. Para 2026, já estão contratados também os covers de Ozzy, Kiss, Scorpions, Van Halen e AC/DC.

A iniciativa desses shows é da SP2 Produções & Eventos, que produzirá os espetáculos, e faz parte do projeto de transformação do salão Liberty Festas (antigo Casarão Dançante) em uma casa completa de shows e eventos, com capacidade para 600 pessoas e localizada no centro da cidade. As adequações das instalações envolvem a reestruturação total, com a construção de novos palcos, banheiros, portaria, camarins, bares, ventilação e acústica, ocorrendo com a casa em operação ao longo desse período.

O Liberty Festas, que em breve será renomeado para Liberty Music Hall, fica localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919 – Centro – São Carlos/SP. As informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (16) 98170-7575 ou pelas redes sociais: @sp2.producoes e @liberty_music_hall.

Então, aos “Rockers”, é só colocar na agenda: São Carlos será incendiada pelo rock todos os meses!

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS EM 2025

RAMONES - 19 de julho – Teenage Lobotomy

GUNS 'N ROSES - 20 de setembro – Shot 'n Guns RP

METALLICA – 17 de outubro – The Four Horseman

AEROSMITH - 08 de novembro – Fever

IRON MAIDEN - 13 de dezembro – Children of the Beast

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS EM 2026

OZZY & BLACK SABBATH - 24 de janeiro – Ozzmoziz

KISS - 21 de fevereiro – Destroyer Kiss

SCORPIONS - 21 de março – Humanity

VAN HALEN - 11 de abril – Balance

AC/DC - 16 de maio – Rising Power

