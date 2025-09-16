São Carlos recebe show da maior banda cover de Guns N' Roses do Brasil

Crédito: Divulgação

São Carlos vai se transformar em palco de puro rock’n’roll no próximo sábado, 20 de setembro de 2025, com a apresentação da Shot N’ Guns – RP, considerada a maior banda cover de Guns N’ Roses do Brasil. O show acontece no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro.

A abertura da casa está marcada para as 20h, prometendo uma noite de energia e nostalgia, com sucessos eternos como “Sweet Child O’ Mine”, “Paradise City” e outros hinos que marcaram gerações.

Ingressos

Pré-venda especial (25 a 31/08): 15% de desconto + 1 cerveja de brinde

Lote 1 (01 a 15/09): R$ 30,00

Lote 2 (16 a 20/09): R$ 35,00

Portaria: R$ 40,00

Mesa (4 lugares, sem ingressos): R$ 50,00

Os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp (16) 98170-7575 ou no site www.sp2producoes.com.br.

