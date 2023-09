São Carlos recebe os Jogos Jurídicos Estaduais de 12 a 15 de outubro

Crédito: divulgação

Os Jogos Jurídicos Estaduais de São Paulo (JJE, JJES ou Jurídicos) são os principais jogos universitários entre as faculdades de direito do Brasil A Comissão Organizadora do evento é formada pelas Associações Atléticas Acadêmicas das faculdades participantes, em parceria com a produtora líder em eventos universitários, a Criativa Agência. Este ano, os Jogos Jurídicos acontecerão na encantadora cidade de São Carlos, SP, de 12 a 15 de outubro.

Modalidades em Disputa: Os competidores se enfrentarão em uma ampla variedade de modalidades esportivas, incluindo atletismo, basquete, futsal, futebol, handebol, judô, Jiu Jitsu, natação, rugby, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol e xadrez. O torneio é disputado em um formato de liga com duas divisões, a Série Ouro e a Série Prata. Cada edição, as duas últimas classificadas da Série Ouro são rebaixadas para a Série Prata, enquanto as duas melhores classificadas da Série Prata ascendem para a Série Ouro. As Atléticas participantes incluem: Direito PUC SP, Direito Mackenzie, Direito PUC-Campinas, Direito FMU, Direito São Bernardo, Direito São Judas, Direito FADI e Direito USP São Paulo.

Festas Memoráveis: Além da competição esportiva, os Jogos Jurídicos Estaduais SP, realizarão suas tradicionais festas para arrecadar os investimentos destinados ao esportivo. As festas, que são 100% open bar, ocorrerão nos três dias de jogos, das 16h às 4h, na vibrante Arena Tusca. O lineup de atrações confirmadas até o momento como Don Juan, Dj Arana, Caverinha, Serpinha, Wesley Gonzaga, Grupo Presença e Dj Bruu, prometem animar ainda mais esses três dias e encontros, música e esportes.

Ingressos Disponíveis: Os ingressos para os Jogos Jurídicos Estaduais de SP 2023 já estão à venda e podem ser adquiridos através da plataforma Blacktag.

