domingo, 05 de outubro de 2025
Entretenimento

São Carlos recebe o “Bingo dos Bichos” em prol de animais resgatados

Evento solidário acontece no dia 18 de outubro e promete tarde divertida com comida, bebida e muitos prêmios

05 Out 2025 - 10h30Por Jessica Carvalho R.
São Carlos recebe o “Bingo dos Bichos” em prol de animais resgatados -

No sábado, 18 de outubro, São Carlos será palco do Bingo dos Bichos, um evento beneficente promovido pela ONG Santuário Luz dos Bichos, em parceria com o Onovolab. A ação tem como objetivo arrecadar recursos para manter o trabalho de resgate, cuidados e adoção de cães e gatos vítimas de abandono ou maus-tratos.

Programação e atrações

A programação começa às 12h, com venda de lanches veganos preparados pelo O Santo de Casa Veg, além de bebidas e chopp artesanal.
O bingo acontece das 14h às 18h, com prêmios em todas as rodadas, prometendo uma tarde animada para o público.

Cartelas já estão à venda

As cartelas custam R$ 25,00 e dão direito a participar de 5 rodadas + 1 rodada extra grátis, exclusiva para compras antecipadas.
Cada rodada terá dois prêmios para linha e um prêmio para cartela cheia, aumentando as chances de vitória.

As cartelas podem ser adquiridas online: clique aqui para garantir a sua.

Uma causa que transforma vidas

Fundada em 2020, a ONG Santuário Luz dos Bichos já resgatou mais de 500 animais em situação de risco em São Carlos. Todos recebem atendimento veterinário, castração, vacinação e preparação para adoção responsável.

Mantida por voluntários, a ONG não conta com apoio governamental. Sua principal fonte de recursos vem de doações e eventos beneficentes como este. Por isso, a participação da comunidade é fundamental para a continuidade do trabalho.

Bingo dos Bichos
Data: 18 de outubro (sábado)
Horário: das 12h às 18h (bingo das 14h às 16h)
Local: Onovolab – Rua Aquidaban, nº 1, São Carlos/SP
 
 
 
 

