São Carlos recebe o “Bingo dos Bichos” em prol de animais resgatados

No sábado, 18 de outubro, São Carlos será palco do Bingo dos Bichos, um evento beneficente promovido pela ONG Santuário Luz dos Bichos, em parceria com o Onovolab. A ação tem como objetivo arrecadar recursos para manter o trabalho de resgate, cuidados e adoção de cães e gatos vítimas de abandono ou maus-tratos.

Programação e atrações

A programação começa às 12h, com venda de lanches veganos preparados pelo O Santo de Casa Veg, além de bebidas e chopp artesanal.

O bingo acontece das 14h às 18h, com prêmios em todas as rodadas, prometendo uma tarde animada para o público.

Cartelas já estão à venda

As cartelas custam R$ 25,00 e dão direito a participar de 5 rodadas + 1 rodada extra grátis, exclusiva para compras antecipadas.

Cada rodada terá dois prêmios para linha e um prêmio para cartela cheia, aumentando as chances de vitória.

As cartelas podem ser adquiridas online: clique aqui para garantir a sua.

Uma causa que transforma vidas

Fundada em 2020, a ONG Santuário Luz dos Bichos já resgatou mais de 500 animais em situação de risco em São Carlos. Todos recebem atendimento veterinário, castração, vacinação e preparação para adoção responsável.

Mantida por voluntários, a ONG não conta com apoio governamental. Sua principal fonte de recursos vem de doações e eventos beneficentes como este. Por isso, a participação da comunidade é fundamental para a continuidade do trabalho.

Bingo dos Bichos

Data: 18 de outubro (sábado)

Horário: das 12h às 18h (bingo das 14h às 16h)

Local: Onovolab – Rua Aquidaban, nº 1, São Carlos/SP