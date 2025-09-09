São Carlos recebe o 16º Encontro de Ferreomodelismo nos dias 20 e 21

Crédito: divulgação

O 16º Encontro de Ferreomodelismo de São Carlos acontecerá em 20 e 21 de setembro, das 10h às 18h, na plataforma da Estação Ferroviária de São Carlos, localizada na praça Antonio Prado, s/nº. O evento, aberto à população, reunirá diversos amantes deste hobby da cidade e região. Este é um dos maiores e mais tradicionais encontros de ferreomodelismo do país.

O evento é organizado pela Fundação Pró-memória, órgão com a finalidade de preservar e difundir o patrimônio histórico e cultural da cidade, e a prefeitura de São Carlos, e conta com o apoio da Associação São-carlense de Ferreomodelismo, Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais, situada em Ribeirão Preto, Rumo, Gil Hobby Trains e Expo Diecast.

De acordo com o organizador do evento, que também é da Associação São-carlense de Ferreomodelismo, Sérgio Lucca, este encontro é muito aguardado pelos fãs de trens elétricos em miniatura. “Há muitos praticantes deste hobby em nossa região, e nossa expectativa é receber praticantes de vários estados”, afirma.

Na edição deste ano, os visitantes poderão ver diversas maquetes de ferreomodelismo. Também haverá a presença de lojistas, para a aquisição de produtos alusivos ao hobby, e uma praça de alimentação.

Segundo Lucca, o público poderá conhecer algumas maquetes e obter informações sobre este fascinante hobby. “O modelismo ferroviário é a porta de entrada a um mundo cheio de expectativas e realizações. Mostras, encontros, convenções e shows de ferreomodelismo são uma ótima justificativa para viajar e conhecer novos lugares e pessoas, além de passeios de trem por lugares exóticos e fantásticos”, conclui.

Seja para relaxar, divertir-se, desestressar ou mesmo cultivar o amor pelas ferrovias, muitas pessoas têm aderido ao hobby do ferreomodelismo, afinal, o trem elétrico é uma excelente opção para quem está procurando algo para entreter a mente e passar o tempo.

História do hobby

O ferreomodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.

“O ferreomodelismo é uma mistura de entretenimento, baseado em modelos de escala, e arte, pois os amantes deste hobby ficam fascinados quando começam a construir suas maquetes, fazer toda a parte de decoração e cenário e projetar as construções. É preciso ter capacidade de observação para se construir uma maquete, pois todo esse trabalho de reprodução do mundo real é totalmente artesanal”, comenta Lucas Frateschi, diretor da Frateschi Trens Elétricos. As pessoas pensam que o transporte ferroviário morreu, mas ele está vivo e em expansão. A ferrovia é de valor estratégico imprescindível para um país como o Brasil, e este crescimento ajuda a fomentar ainda a mais a paixão que muitos brasileiros têm pelos trens, sendo que muitos passam o hobby do ferreomodelismo para as futuras gerações”, finaliza Lucas.

Serviço

16º Encontro de Ferreomodelismo de São Carlos

Data: 20 e 21 de setembro

Horário: 10h às 18h

Local: Plataforma da Estação Ferroviária de São Carlos, localizada na praça Antonio Prado, s/nº

Por F2 assessoria de imprensa

