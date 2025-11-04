São Carlos recebe mega encontro de carros neste domingo

Último Expocar São Carlos realizado no Country Club - Crédito: Reprodução

O Novo Horizonte Eventos, em São Carlos, será o palco de um dos maiores encontros automotivos da região no próximo dia 9 de novembro. O Expocar São Carlos promete atrair centenas de apaixonados pela cultura sobre rodas, com a participação de mais de 500 veículos, entre clássicos, preparados e rebaixados.

Além da exposição de carros, o público contará com uma estrutura completa, incluindo área kids para as crianças, praça de alimentação diversificada, estandes de marcas automotivas e atrações musicais que vão garantir entretenimento durante todo o dia.

O evento começa às 9h e pretende se consolidar como um ponto de encontro entre gerações, reunindo famílias, amigos e entusiastas do automobilismo. A organização informa que os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos antecipadamente pelo link oficial do evento.

