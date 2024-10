São Carlos recebe Kombi itinerante com apresentação de espetáculo infantil gratuito

A Companhia de Teatro Vovó Cachola está trilhando uma nova jornada de magia, aventura e cultura em terras paulistas desde agosto, com o projeto Bendita La Mambembe. A bordo da icônica Kombi Bendita La Cantadora, o espetáculo infantojuvenil resgata o encanto do teatro itinerante, com apresentações ao ar livre em praças e parques. Surpreendendo o público com seu formato inovador, a Kombi, transformada em casa e palco, integra-se ao enredo como protagonista.

Adquirida em Belo Oriente (MG) em 2016, a Kombi passou por uma transformação completa para se tornar motorhome e cenário do espetáculo. Com cama, geladeira, fogão, pia e armários, ela reflete o compromisso da companhia com a sustentabilidade, tema central no espetáculo. "Ela é um cenário e um personagem dentro da peça", conta Edinho Souza, cofundador da Cia, ao lado de Anabrisa Tamaso. Os dois atores relembram a trajetória antes da Bendita, quando transportavam cenários em uma moto e, depois, em um Fiat Uno emprestado.

Agora, a Kombi Bendita carrega não só os sonhos e histórias da dupla, mas também a fiel companheira, Hanna, uma cachorra caramelo cheia de energia, que acompanha todas as aventuras.

Anabrisa destaca que o veículo tem papel fundamental no espetáculo e simboliza o elo entre arte e sustentabilidade, com o uso de energia solar, que garante a iluminação, energia nas tomadas e funcionamento da bomba de água e da geladeira, além de banheiro seco, que separa os dejetos sólidos e líquidos, dando destinação sustentável para cada um deles, sem a utilização de água.

Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, os moradores de São Carlos e região terão a oportunidade de vivenciar essa magia ao vivo, com três apresentações gratuitas do espetáculo Bendita La Mambembe. As encenações acontecerão na Praça Coronel Salles, Praça do Mercado e Kartódromo, respectivamente, são gratuitas e com acessibilidade em Libras.



Oficinas

O projeto, que já passou por cinco cidades paulistas, continuará até dezembro, com oito municípios ao todo, incluindo, além de São Carlos, Santa Rita do Passa Quatro e Franca. A Cia também promove nos locais por onde passa oficinas de palhaço, workshops de projetos culturais, intervenções artísticas nas escolas e bate-papos sobre sustentabilidade. Toda programação é gratuita e já esteve em Ribeirão Preto, Monte Alto, Ubarana, Brotas e Itirapina.

A Kombi Bendita já está estacionada em São Carlos e neste domingo, 3 de novembro, a Cia Vovó Cachola promoverá a primeira atividade do projeto, a Oficina de Clown, das 9h às 17h, no CEMAC. As atividades serão conduzidas pelo experiente Paulo Ondei, o Paulinho Palhaço, que aprendeu as técnicas da palhaçaria em circos de São Paulo e atua há mais de 30 anos neste universo.

Na segunda-feira, dia 4, no mesmo horário e local, os atores e produtores culturais Anabrisa Tamaso e Edinho Souza, fundadores da Cia Vovó Cachola, conduzirão a Oficina de Projetos Culturais, para compartilharem a experiência com a lei de incentivo à cultura, ProAC - ICMS, que está viabilizando o Projeto Bendita La Mambembe. Eles irão detalhar suas experiências com artistas e produtores culturais interessados em colocar suas ideias no papel e captar recursos com o ProAC - ICMS.

As inscrições para as duas oficinas são feitas de forma online. O link pode ser acessado pelo Instagram da Cia @vovocachola.

Sinopse do Espetáculo

O espetáculo “Bendita La Mambembe” convida o público a mergulhar no universo do teatro itinerante em um cenário futuro marcado por mudanças climáticas extremas. Em meio às adversidades, uma Kombi guarda memórias e sonhos, inspirando a reflexão sobre o papel da arte na construção de um mundo mais sustentável.

Inspirada por pensadores como Ailton Krenak e Greta Thunberg, a peça aborda o impacto ambiental e a importância de sonhar, mesmo em tempos difíceis.

SERVIÇO

Projeto Bendita La Mambembe em São Carlos

Oficina de Clown

03/11 - Domingo - das 9h às 17h

CEMAC (Rua São Paulo, 745)

Oficina de Projetos Culturais

04/11 - Segunda-feira - das 9h às 17h

CEMAC (Rua São Paulo, 745)

Espetáculo Bendita La Mambembe

08/11 - Sexta-feira – 16h às 16h45 – Praça Coronel Salles (Av. São Carlos, s/nº)

09/11 - Sábado – 10h às 10h45 – Praça do Mercado (Rua Jesuíno de Arruda, 2020)

10/11 - Domingo – 16h às 16h45 – Parque do Kartódromo (Rua Dr. Donato dos Santos, 397)

Bate-papo Kombi Sustentável

08/11 - Sexta-feira – 16h45 às 17h15 – Praça Coronel Salles

09/11 - Sábado – 10h45 às 11h15 – Praça do Mercado

10/11 - Domingo – 16h45 às 17h15 – Parque do Kartódromo

