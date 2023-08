São Carlos recebe festival de churrasco entre os dias 25 e 27 de agosto

Churrasco - Crédito: Crédito: Atila Liberato

Apaixonados por churrasco, já podem anotar na agenda: entre os dias 25 e 27 de agosto, acontece o Festival Taurus de Assadores e Churrasqueiros BBQ, considerado o principal festival gastronômico de churrasco do Estado de São Paulo, a festa está de volta a São Carlos no estacionamento do Shopping Iguatemi com entrada gratuita.

Fãs de carne terão à disposição pratos assinados por 13 assadores e churrasqueiros. Cada um deles levará a São Carlos sua especialidade gastronômica: carnes feitas na brasa, na parrilla, no bafo, no fogo de chão ou no pit smoker (equipamento de defumação).

Destaque para a costela fogo de chão de Patrícia Sally; o brisket bovino (peito com sabor defumado) e buffalo wings (meio da asa do frango com sabor defumado) do Dom Pimenta; e o porco espalmado, arroz carreteiro, baião de dois e feijão tropeiro do Chef Dindo. Visitantes poderão ainda se deliciar com sugar bacon (Bulls BBQ), picanha (Brutus Sal e Brasa), costelinha no bafo, costelinha barbecue (Lion BBQ), torresmo de rolo e pururuquinha (O Bom e Velho Churrasco) e hambúrgueres.

Estações de cervejas artesanais e de sobremesas completam o passeio gastronômico. A programação de shows, com o melhor do rock, blues e country, promete deixar a confraternização inesquecível entre amigos e familiares. O evento é pet friendly, ou seja, a presença de animais de estimação está garantida.

Confira a programação:

Sexta-feira (25)

19h- Monallizza – Tributo Tim Maia

Sábado (26)

13h- Main Station

19h- Bloody Mery

Domingo (27)

13h- Vintage Pop

19h- Reprise Inédita

