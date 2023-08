São Carlos recebe festival de churrasco a partir de sexta-feira

Iguatemi recebe festival de churrasco - Crédito: Divulgação

De volta a São Carlos, o principal festival gastronômico de churrasco do Estado de São Paulo chega para reunir amigos e famílias no Shopping Iguatemi São Carlos. O Taurus, evento de assadores e churrasqueiros BBQ, que já é sucesso na cidade desembarca no estacionamento do empreendimento de 25 a 27 de agosto, com entrada gratuita.



Os apaixonados por churrasco poderão degustar as especialidades de 13 assadores e churrasqueiros, que trazem para o evento uma variedade de carnes feitas na brasa, na parrilla, no bafo, no fogo de chão e no pit smoker (equipamento de defumação). Entre os destaques estão a costela fogo de chão, de Patrícia Sally; o brisket bovino (peito com sabor defumado) e buffalo wings (meio da asa do frango com sabor defumado), do Dom Pimenta; e o porco espalmado, arroz carreteiro, baião de dois e feijão tropeiro do Chef Dindo.

Além do tradicional churrasco, os cardápios contam ainda com opções gastronômicas como o sugar bacon (Bulls BBQ), costelinha barbecue (Lion BBQ), torresmo de rolo e pururuquinha (O Bom e Velho Churrasco) e hambúrgueres.

“Estamos sempre atentos a novidades e buscando oferecer momentos de lazer e diversão em família. O Taurus é um sucesso e por isso, estamos felizes em poder proporcionar novamente essa experiência gastronômica e cultural aos nossos clientes”, afirma Taciana Melo, gerente de marketing do Iguatemi São Carlos.

Para tornar a experiência ainda mais completa, o evento contará com variedade de cervejas artesanais e sobremesas, além de uma programação com música ao vivo todos os dias, com o melhor do rock, blues e country. O festival é pet friendly, portanto, a diversão é de fato garantida para a família toda.

Confira a programação:

Sexta-feira (25)

19h- Monallizza – Tributo Tim Maia

Sábado (26)

13h- Main Station

19h- Bloody Mery

Domingo (27)

13h- Vintage Pop

19h- Reprise Inédita



Festival Taurus de Assadores e Churrasqueiros BBQ

Quando: 25, 26 e 27 de agosto

Horário: Sexta-feira, das 17h às 22h

Sábado e domingo, das 11h às 22h

Local: Estacionamento

*Entrada gratuita.

