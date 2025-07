São Carlos recebe etapa do Bird Game Jam 2025

Com a proposta de unir tecnologia, cultura e meio ambiente, o Bird Game Jam promove um espaço colaborativo, inclusivo e criativo, voltado para programadores, designers, artistas, roteiristas, músicos e entusiastas da indústria de jogos digitais. Além da produção intensiva, os participantes contaram com mentorias de profissionais da área de games e ornitólogos, que ofereceram suporte técnico e científico durante todo o processo.

A maratona integra as ações do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC/SP) e conta com o apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, além de instituições como Avistar Brasil, SAVE Brasil, Goethe-Institut São Paulo, SENAI-SP, SEBRAE São Carlos, UFSCar, CEMAC e Legado das Águas – onde ocorrerá a próxima edição, em Miracatu.

A etapa em São Carlos destacou mais de 20 espécies da avifauna brasileira e reforçou a importância da economia criativa. “O evento fomentou a inovação no setor de jogos digitais, gerou oportunidades reais de desenvolvimento pessoal e econômico, além de valorizar a rica biodiversidade do nosso país. São ações como essa que merecem nosso total apoio”, afirmou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo.

Para Ana Júlia Cano, uma das idealizadoras do projeto, a Bird Game Jam vai além da produção de jogos: “Queremos que os desenvolvedores conheçam mais sobre a natureza brasileira e traduzam esse conhecimento em jogos que despertem a consciência ambiental.” Ela também destacou o papel de São Carlos como sede do evento, ressaltando o potencial universitário e tecnológico da cidade.

Bia Carvalho, da coordenação do evento, reforça que a iniciativa tem impacto direto na formação da nova geração. “É uma oportunidade de mostrar aos jovens da Geração Z possibilidades concretas de carreira e renda utilizando a tecnologia em favor da preservação ambiental. A economia criativa está transformando o cenário profissional, e os games são um elo poderoso nesse processo.”

Os jogos criados durante a Bird Game Jam serão disponibilizados gratuitamente no site www.birdgamejam.com/jogos.

No segundo semestre, essas produções também serão apresentadas ao público em eventos de ecoturismo e observação de aves nas cidades de Botucatu, São Paulo, Ilhabela e Peruíbe, aproximando a cultura gamer da conservação ambiental e de novos públicos, como birdwatchers e fotógrafos de natureza.

