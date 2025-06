São Carlos recebe "Esquenta Game Summit" neste domingo com atrações gratuitas para o público geek

Garoto jogando super nintendo - Crédito: divulgação

Neste domingo, 15, São Carlos será palco de um evento especial para os amantes do universo geek: o “Esquenta Game Summit”, que acontece das 14h às 20h no espaço Flor de Maio, localizado na Rua Padre Teixeira, 1733, no Jardim Bethânia. A entrada é gratuita, mas é necessário se inscrever previamente no site gamesummitbr.com.br.

O evento deve reunir entre 200 e 300 pessoas e contará com uma programação variada para todos os gostos, incluindo:

Campeonato de cosplay às 18h, com troféu e par de ingressos para o evento principal como premiação;

Mini gamejam , desafio onde os participantes deverão desenvolver uma ideia de jogo em 2 horas. Os vencedores também ganham ingressos;

Dois jogos competitivos , ainda não detalhados;

Área de board games (em fase de confirmação);

TCG Pokémon , com a presença confirmada do influenciador Caio Love , venda de cartas, espaço para trocas e campeonato livre (sem premiação);

Área gamer com cinco estações de videogames, incluindo consoles como PS2 (com emulador e Guitar Hero), PS3, PS4 e PS5.

Além disso, artistas independentes também estarão presentes vendendo suas obras. Quem adquirir R$150 em produtos no local ganha um ingresso para o evento principal do Game Summit.

Com inscrições ilimitadas e muitas atrações para os fãs de cultura pop, tecnologia e games, o “Esquenta Game Summit” promete ser uma prévia empolgante do que está por vir na edição principal do evento.

