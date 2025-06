São Carlos recebe espetáculo da Cia. “Nós Mesmos Que Somos a Gente” neste sábado

“Cia. Nós Mesmos Que Somos a Gente” estreia o espetáculo “Nosso Canto em LÁr Maior”, dando início a uma circulação que passará por oito cidades do estado de São Paulo nos meses de junho, julho e agosto.

A Cia. Nós Mesmos que Somos a Gente nasce da extensão da vida para a arte. Thais Foresto e Aloander Oliveira, juntos há 7 anos e pais do pequeno Dante, encontraram em seus ofícios um mote para a formação de um trabalho artístico.

Aloander é videomaker, fotógrafo, músico, professor, palhaço,licenciado em música na UFSCAR. Thais é atriz, produtora, arte-educadora, musicista, palhaça e graduada na faculdade de Artes Cênicas e no técnico em música. .



A “Cia. Nós Mesmos Que Somos a Gente” possui em seu repertório dois espetáculos infantis: “O Showzinho que Deu pra Fazer” e “Se Esse Canto Fosse Meu” e segue em seu histórico com editais contemplados, dentre eles: ProAC Editais, Cultura em Ação, Plano Nacional Aldir Blanc, assim como diversas apresentações, participações e oficinas realizadas em órgãos como SESC´s, “Encontro de Palhaçaria em Todo Lugar”, “7º Festival de Teatro de Pitangueiras”, “Festival de Teatro Infantil Altair Tardelli”, “Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto” entre outros festivais de teatro e circo, feiras, bibliotecas, mostras e eventos em geral.

Com Direção Geral de Ésio Magalhães, Direção Musical de Tetê Purezempla o espetáculo traz a história de Zóia e Lombriga vividos por Thais Foresto e Aloander Oliveira, casal de artistas apaixonados que decidem construir um lar. Unidos por este sonho em comum, partem nesta mudança repletas de caixas e afetos, esbarrando nas dificuldades que todo artista brasileiro sofre ao tentar se estabilizar enquanto família: desvalorização da arte, casa velha, aluguel atrasado, apresentações adiadas, contas vencidas. Dentro do cotidiano destes dois mora ainda um personagem mais implacável: O tempo. Através de uma ótica cômica, poética e musical, “Nosso Canto em LÁr Maior” traz à tona as delícias e mazelas de todos aqueles que escolheram estar juntos. Todas as apresentações serão gratuitas, contarão com intérprete de Libras e também Audiodescrição. “Nosso novo espetáculo tocará e incluirá a todos. E por acreditar que todos os públicos devem viver essa experiência, é imprescindível e reforça os valores de nossa companhia em permitir que o projeto chegue a quem precisa chegar, garantindo a maior inclusão para a diversidade do público”, ressalta Thais.

Ao todo o “Nosso Canto em LÁr Maior” terá 10 apresentações que acontecerão em 8 cidades. A primeira apresentação acontecerá em Ribeirão Preto, no dia 19/06, às 20 horas, na Central de Circo que está localizada na Rua Camilo de Mattos, 170. O espetáculo terá mais duas apresentações em Ribeirão Preto, sendo uma no dia 16/08, no Teatro Santarosa (Praça Rotary Club, 325) e uma data ainda a definir.

Após a estreia, as cidades que receberão o espetáculo serão: São Carlos (21/6), São José do Rio Preto (22/6), Taquaritinga (29/6), Campinas (5/7), São Paulo (6/7), Batatais (14/08) e Franca (17/8).

Além das apresentações, o projeto realizará mais duas ações. Uma delas será a oficina “Música e Comicidade como ferramenta social”, que acontecerá em todas as cidades por onde o projeto passar, sendo que três encontros acontecerão em Ribeirão Preto. As oficinas também serão gratuitas, tem vagas limitadas (20 vagas) e terão 2h30 de duração. Após o encerramento da circulação, a “Cia. Nós Mesmos Que Somos a Gente” lançará um mini documentário sobre o processo de montagem do espetáculo e apresentará também um pouco da circulação do projeto pelas oito cidades onde realizará as apresentações.

SERVIÇO

Data: 21/06 Cemac

Endereço: Rua São Paulo 745 Centro

Horário: 19h

