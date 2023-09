São Carlos recebe encontro entre obras de Mozart e a música tradicional chinesa

Trio durante apresentação: São Carlos recebe evento gratuito - Crédito: Stravinsky Produções Artísticas

Com a proposta permanente de levar música da melhor qualidade ao interior, a Temporada 2023 dos Concertos EPTV tem continuidade no mês de setembro, em 4 apresentações gratuitas nas cidades de Franca, Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto.

No palco, os músicos Pablo de León, Horácio Schaefer e Roberto Ring, os músicos convidados Pang Wai Lun (pipa) e Pablo Rossi (piano), levarão ao público uma programação especial que faz parte da 7ª Edição do Intercâmbio Cultural entre Brasil e China com clássicos da música tradicional chinesa, além de obras fundamentais do repertório camerístico da música clássica e romântica.

Em Franca e São Carlos, as apresentações levarão obras de Mozart e Música tradicional chinesa. Já em Campinas e Ribeirão Preto, serão apresentadas obras de Brahms e Música tradicional chinesa.

Em São Carlos, a apresentação será neste sábado, 9, a partir das 19h, no Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão.

Programa

Música Tradicional Chinesa - O encontro do trio de cordas com a Pipa, um dos instrumentos mais antigos da cultura chinesa, transportará a audiência para uma jornada inesquecível através das paisagens sonoras do Oriente com as obras: The Moon Represents My Heart, Jasmin, Canções Folclóricas de Xinjiang, Horse Race e Dança da Tribo Yi.

Brahms - Brahms sempre escreveu com maestria, sua música frequentemente explora uma ampla gama de emoções, variando entre momentos delicados e introspectivos, e momentos apaixonados e intensos. Estreado com o próprio compositor ao piano, o “Quarteto nº 2” se divide em quatro movimentos capazes de transitar em um grande lirismo em sua abertura e a uma intensidade dançante, impetuosa e crescente em seu encerramento.

Mozart - O “Divertimento em Mi bemol” foi a única obra composta por Mozart para a formação de violino, viola e violoncelo. É considerada uma referência para a música de câmara, e que por muito tempo foi tida como inatingível em termos de execução. A composição apresenta uma qualidade e virtuosismo acima da média, característica muito recorrente na criação operística de Mozart.

Biografias

Trio León/Schaefer/Ring - Comemorando em 2023 vinte e dois anos de atividade, este time de peso do cenário da música clássica brasileira reúne o violinista Pablo de León (spalla da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo), o violista Horácio Schaefer (chefe do naipe das violas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) e o violoncelista Roberto Ring.

Juntos desde 2001, o grupo já ultrapassou a incrível marca de mais de 800 concertos realizados no Brasil. Além disso, o grupo representou o Brasil em concertos na Argentina e Chile, em concertos prestigiosos na Série Llao Llao no Alvear em Buenos Aires, no Festival Internacional de Ushuaia e na Fundação Beethoven de Santiago.

Já receberam convidados do mundo todo, entre eles os clarinetistas Antony Pay (Inglaterra), Michel Lethiec e Romain Guyot (França); os violinistas Ilya Gringolts (Rússia), Régis Pasquier (França), Hagai Shaham e Roy Shiloah (Israel), Isabelle van Keulen (Holanda), Cármelo de los Santos e Cláudio Cruz (Brasil), e os pianistas Roglit Ishay (Israel), Emmanuel Strosser (França), Pablo Rossi e Cristian Budu (Brasil), entre outros.

Juntamente com o pianista francês Emmanuel Strosser gravaram o arranjo de 1805 feito por Ferdinand Ries da Sinfonia Eroica de Beethoven.

Pang Wai Lun - Natural de Hong Kong, Pang Wai Lun é formado pela Academia de Artes Performáticas, onde estudou Pipa com Wong Chi-ching e Cheung Yim-yu, e Ruan com Lei Qun-an. Recebeu uma bolsa de estudos pela Fundação do Banco HSBC e estudou Pipa em Pequim com o Ren Hong.

Em 2013, Pang conquistou o Prêmio de Ouro no Concurso Internacional de Pipa para Jovens, organizado pelo Centro de Treinamento e Comunicação da Fundação China Soong Ching Ling.

Como solista, Pang se apresentou com várias orquestras, incluindo "Lady Hua-Mulan" em 2013 e "The Conqueror Unarms" em 2014, com a Associação de Música Chinesa Yao Yueh, "The Moon Aloft" em 2014 e "Newly Transcribed Excerpt in the Mode of Yu" em 2015, com a Orquestra Chinesa Wang Kwong.

Pablo Rossi - Vencedor do 1º Concurso Nacional Nelson Freire para Novos Talentos Brasileiros, em 2003, Pablo Rossi é considerado pela crítica especializada um dos mais importantes nomes da nova geração de pianistas brasileiros e vem construindo uma brilhante carreira em palcos nacionais e internacionais.

Ganhou seu primeiro concurso com sete anos e foi ganhador de mais de dez primeiros prêmios em concursos internacionais, com destaque ao Encuentro Internacional de Jóvenes Músicos (Argentina) e o Concurso Internacional de Piano Ciutat de Carlet (Espanha). Aos treze anos teve sua estreia nacional, solando à frente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), sob a regência do Maestro Roberto Minczuk, tendo sido o mais jovem solista a se apresentar com essa orquestra.

Dentre as diversas orquestras nacionais e internacionais com quem Pablo tem colaborado, encontram-se os Orquestras de Câmara do Kremlin, de Moscou e de Auvergne, as Sinfônicas de Kirov, Brasileira (OSB) e de São Paulo (OSESP) e as Filarmônicas da Ucrânia, Minas Gerais e Goiás, dentre outras.

