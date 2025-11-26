São Carlos recebe Carreata de Natal Havan nesta quarta-feira (26)

Carreata Natal Havan -

A magia do Natal vai tomar conta das ruas de São Carlos nesta quarta-feira (26), com a chegada da Carreata de Natal Havan, um dos eventos natalinos mais aguardados da região. A ação promete encantar o público com um espetáculo de luzes, música e a presença especial do tradicional “Papai Noel Azul”.

O evento tem início previsto para 18h na frente da Loja Havan, onde o público poderá tirar fotos dos caminhões e com o Papai Noel. Em seguida terá início o desfile contará com três caminhões iluminados com tecnologia LED e Back Light, formando um comboio que percorrerá as principais avenidas da cidade. A iluminação dos veículos é totalmente sincronizada com músicas natalinas, proporcionando um verdadeiro show a céu aberto para toda a família.

Além da cenografia especial, a carreata terá show de luzes, efeito de neve, distribuição de balas e interação com o Papai Noel em sua clássica roupa azul — atração que costuma ser destaque entre crianças e adultos.

De acordo com a Havan, o objetivo é presentear as cidades onde a varejista atua, espalhando o espírito natalino e fortalecendo o clima de esperança característico deste período do ano.

Para mais informações, acesse o link: https://www.havan.com.br/carreata-de-natal

