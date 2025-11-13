(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Entretenimento

São Carlos recebe Carreata de Natal da Havan no dia 26 de novembro

Evento terá caminhões iluminados, show de luzes, neve, distribuição de balas e presença do Papai Noel Azul

13 Nov 2025 - 08h04Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carreata Havan - Crédito: divulgação Carreata Havan - Crédito: divulgação

A magia do Natal vai invadir as ruas de São Carlos no dia 26 de novembro, com a chegada da Carreata de Natal Havan. O evento promete encantar famílias com um espetáculo de luzes, música e interação especial com o “Papai Noel Azul”, personagem já tradicional da marca.

Com horário previsto de inicio para 18h, a carreata contará com três caminhões iluminados com LED e Back Light, formando um comboio que desfilará pelas principais avenidas do município. A iluminação dos veículos é totalmente sincronizada com músicas natalinas, proporcionando um verdadeiro show a céu aberto.

Além da cenografia especial, o evento também terá show de luzes, efeito de neve, distribuição de balas e a presença do Papai Noel com sua clássica roupa azul — atração que costuma fazer sucesso entre crianças e adultos.

Segundo a Havan, a ação é uma forma de presentear as cidades onde a varejista está presente, levando o espírito natalino às ruas e fortalecendo o clima de esperança típico da época.

A carreata fará uma parada oficial para fotos em frente à loja Havan de São Carlos, localizada na Rodovia Washington Luiz.

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/11) para o seu signo
Entretenimento05h58 - 13 Nov 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/11) para o seu signo

Centro Afro Odette dos Santos recebe exposição e ações sobre Direitos Humanos no dia 24 de novembro
Entretenimento19h08 - 12 Nov 2025

Centro Afro Odette dos Santos recebe exposição e ações sobre Direitos Humanos no dia 24 de novembro

Dupla de São Carlos representa o Estado em festival nacional de música católica
Entretenimento17h18 - 12 Nov 2025

Dupla de São Carlos representa o Estado em festival nacional de música católica

Saiba quando a Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por São Carlos
Data definida 15h30 - 12 Nov 2025

Saiba quando a Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por São Carlos

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/11) para o seu signo
Entretenimento05h58 - 12 Nov 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/11) para o seu signo

Últimas Notícias