São Carlos recebe Carreata de Natal da Havan no dia 26 de novembro

Carreata Havan - Crédito: divulgação

A magia do Natal vai invadir as ruas de São Carlos no dia 26 de novembro, com a chegada da Carreata de Natal Havan. O evento promete encantar famílias com um espetáculo de luzes, música e interação especial com o “Papai Noel Azul”, personagem já tradicional da marca.

Com horário previsto de inicio para 18h, a carreata contará com três caminhões iluminados com LED e Back Light, formando um comboio que desfilará pelas principais avenidas do município. A iluminação dos veículos é totalmente sincronizada com músicas natalinas, proporcionando um verdadeiro show a céu aberto.

Além da cenografia especial, o evento também terá show de luzes, efeito de neve, distribuição de balas e a presença do Papai Noel com sua clássica roupa azul — atração que costuma fazer sucesso entre crianças e adultos.

Segundo a Havan, a ação é uma forma de presentear as cidades onde a varejista está presente, levando o espírito natalino às ruas e fortalecendo o clima de esperança típico da época.

A carreata fará uma parada oficial para fotos em frente à loja Havan de São Carlos, localizada na Rodovia Washington Luiz.

