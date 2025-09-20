São Carlos recebe artistas indicados ao Grammy Latino: Liniker, BaianaSystem e MC Hariel

São Carlos se prepara para receber um dos maiores eventos universitários da América Latina: a TUSCA 2025. Entre os dias 20 e 23 de novembro, o município será palco de apresentações de artistas renomados, incluindo Liniker, BaianaSystem e MC Hariel, todos indicados ao Grammy Latino 2025.
A presença desses artistas na TUSCA não apenas eleva o nível cultural do evento, mas também coloca São Carlos em evidência no cenário musical nacional e internacional. Este reconhecimento reforça a cidade como um polo forte de cultura e esporte, atraindo olhares e turismo para a região.
SERVIÇO – TUSCA 2025
Data: de 20 a 23 de novembro
O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, 2 palcos, +50 atrações
Ingressos: Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag – 1º lote encerra dia 11/09
Classificação etária: 18 anos
Mais informações: @sigatusca