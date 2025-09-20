(16) 99963-6036
sábado, 20 de setembro de 2025
TUSCA 2025

São Carlos recebe artistas indicados ao Grammy Latino: Liniker, BaianaSystem e MC Hariel

20 Set 2025 - 08h04Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
São Carlos recebe artistas indicados ao Grammy Latino: Liniker, BaianaSystem e MC Hariel - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

São Carlos se prepara para receber um dos maiores eventos universitários da América Latina: a TUSCA 2025. Entre os dias 20 e 23 de novembro, o município será palco de apresentações de artistas renomados, incluindo Liniker, BaianaSystem e MC Hariel, todos indicados ao Grammy Latino 2025.
A presença desses artistas na TUSCA não apenas eleva o nível cultural do evento, mas também coloca São Carlos em evidência no cenário musical nacional e internacional. Este reconhecimento reforça a cidade como um polo forte de cultura e esporte, atraindo olhares e turismo para a região.


SERVIÇO – TUSCA 2025
Data: de 20 a 23 de novembro
O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, 2 palcos, +50 atrações
Ingressos: Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag – 1º lote encerra dia 11/09
Classificação etária: 18 anos
Mais informações: @sigatusca

Leia Também

Festival do Torresmo promete agitar o bairro Embaré neste fim de semana
Entretenimento07h35 - 20 Set 2025

Festival do Torresmo promete agitar o bairro Embaré neste fim de semana

Festa do Milho da Paróquia Santo Antônio de Pádua acontece neste final de semana
Entretenimento13h44 - 19 Set 2025

Festa do Milho da Paróquia Santo Antônio de Pádua acontece neste final de semana

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/09) para o seu signo
Entretenimento05h58 - 19 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/09) para o seu signo

16º Encontro de Ferreomodelismo acontece neste final de semana
Entretenimento17h43 - 18 Set 2025

16º Encontro de Ferreomodelismo acontece neste final de semana

Feira da Barganha será realizada neste domingo no Bicão
Entretenimento10h46 - 18 Set 2025

Feira da Barganha será realizada neste domingo no Bicão

Últimas Notícias