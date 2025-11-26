São Carlos recebe 3ª edição do Festival Rap na Estação neste sábado

Crédito: arquivo pessoal

A cidade de São Carlos se prepara para receber, no dia 29 de novembro de 2025 (sábado), a partir das 15h, a 3ª edição do Festival Rap na Estação, um dos eventos mais emblemáticos da cultura Hip Hop no interior paulista. Realizado na histórica Estação Ferroviária de São Carlos, lar também da Fundação Pró-Memória, o festival transforma um patrimônio da cidade em palco vivo da cultura contemporânea, inspirado, entre outros eventos, pelo Rock na Estação, que marcou a história da cidade.

Idealizado e produzido pelo Coletivo Batalha da Alcateia, em parceria com a Prefeitura de São Carlos, o festival é fruto de um trabalho contínuo que há oito anos incentiva a formação de jovens, amplia o acesso à cultura e desenvolve novas lideranças comunitárias. Ao longo desse período, o coletivo se consolidou como uma das principais forças de mobilização cultural do município, promovendo batalhas de rima, oficinas, encontros formativos e festivais.

Nesta edição, o Festival mantém sua tradição e realiza a maior premiação de batalha de rima do interior paulista, atraindo não apenas público, mas MCs que enxergam no evento uma vitrine de visibilidade e reconhecimento. Em 2025, o line-up destaca exclusivamente artistas são-carlenses, reforçando a potência criativa da cidade. Entre as atrações confirmadas estão: Batalha da Alcateia, Lincon Rossi & Gon Salves, Carlinho MC, Insyde.B, DJ DoLeme e DJ Evandro Pimentel.

O Rap na Estação também amplia suas linguagens, oferecendo ao público exposições de artes visuais, brechó, artesanatos e uma praça de alimentação com empreendedores locais, fortalecendo a economia criativa e dando espaço para quem produz arte, moda e gastronomia na cidade.

Além das atividades culturais, a organização reforça orientações de cuidado coletivo, como hidratação, preservação do espaço e preparo para o calor. A Estação Ferroviária conta com área totalmente coberta, mantendo o conforto e a programação mesmo em caso de chuva.

Com entrada gratuita, o 3º Festival Rap na Estação reafirma seu propósito de valorizar a produção artística local, ocupar espaços históricos com vida e significado e celebrar a cultura periférica que transforma memória em movimento e futuro.

3º Festival Rap na Estação

Local: Estação Ferroviária de São Carlos (Fundação Pró-Memória)

Data: 29 de novembro de 2025 (sábado)

Horário: 15h às 21h

Atrações: Batalha da Alcateia, Lincon Rossi & Gon Salves, Carlinho MC, Insyde.B, DJ DoLeme e DJ Evandro Pimentel

Atividades: exposições, brechó, artesanatos, praça de alimentação e bar

Leia Também