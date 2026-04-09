São Carlos realiza "1º Encontro de Chorões do Interior"

Praça XV de Novembro - Crédito: divulgação

Com o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e do SESC São Carlos, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) realiza, de 22 a 25 de abril, em vários espaços da cidade, o 1º Encontro de Chorões do Interior. O evento, que deve reunir em torno de 5 mil pessoas, tem ainda o apoio do Espaço Múltiplo (Bar, Arte e Cultura), Cozinha do Lobo e da Ambiente de Mobilidade Artística Criando Cidadãos (AMA/CC Ponto de Cultura). A curadoria e articulação do festival são assinadas pelo músico e produtor cultural Tiago Veltroni, responsável por viabilizar a realização do encontro.

O 1º Encontro de Chorões do Interior é um evento dedicado à valorização do choro como patrimônio cultural brasileiro e expressão estruturante da identidade cultural do município de São Carlos/SP. Com classificação livre terá 5 shows gratuitos e descentralizados, 3 oficinas formativas em choro, ensaios e ações de sensibilização artística celebrando o choro como patrimônio vivo.

As atividades acontecem nos equipamentos culturais e espaços públicos e privados do município como o Teatro Municipal, o SESC São Carlos, a Praça XV de Novembro, o CEMAC (Centro Municipal de Artes e Cultural, a Praça Coronel Salles e o Espaço Múltiplo, todas as atividades serão gratuitas.

O Encontro surge como ação estratégica, ampliando a difusão do gênero em diferentes territórios do município, promovendo acesso gratuito, descentralização cultural e fortalecimento da formação musical.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, ressalta que em 2025, o município foi contemplado pelo Programa Difusão Cult SP – APAA, que viabilizou ação voltada ao choro integrando música e artes visuais, ampliando o diálogo entre linguagens artísticas e fortalecendo a difusão do patrimônio imaterial. A experiência evidenciou impacto positivo na formação de plateia, fortalecimento de músicos locais, ampliação e diversificação de público e o projeto fortalece a construção da política pública de valorização do patrimônio cultural imaterial, democratiza o acesso com programação 100% gratuita, descentraliza atividades culturais, desenvolve formação musical especializada, amplia público para música instrumental brasileira, estimula intercâmbio entre artistas locais e nacionais e consolida São Carlos como polo difusor do choro no interior paulista.

“O Encontro traz relevância para o município e região, porque o choro constitui expressão estruturante da identidade cultural de São Carlos, sendo praticado de forma contínua por músicos, grupos e coletivos locais, além de integrar processos formativos e repertórios artísticos da cidade; articula difusão artística, formação musical e ocupação qualificada do espaço público, fortalecendo o ecossistema cultural local e regional”, salienta o secretário de Cultura e Turismo Leandro Severo.

A diretora do Departamento de Artes e Cultura Mariana Navarro destaca a importância da parceria entre o Governo do Estado, por meio da APAA, o poder público municipal, via Secretaria de Cultura e Turismo, os parceiros privados locais e os fazedores de cultura do município. Segundo ela, essa articulação fortalece a produção artística, amplia a formação cultural e evidencia São Carlos como polo do fazer artístico, além de impulsionar o turismo regional e a economia local. “São ganhos por todos os lados, que resultam em uma cidade culturalmente fortalecida, uma São Carlos mais bonita”, conclui.

Confira a programação do 1º Encontro de Chorões do Interior:

Dia 22/04 – Quarta-feira

20h – Teatro Municipal

Abertura Oficial

Show “Choro de Uma História” com Diego Lima e seus Chorões

Dia 23/04 – Quinta-feira

15h – CEMAC - Centro Municipal de Artes e Cultura

Ensaio Aberto – Grandes Chorões

20h – SESC São Carlos

Shows com Choro de Resistência e Camerata Arco Brasil

Dia 24/04 – Sexta-feira

20h – Praça XV de Novembro

Show com Academia do Choro

Dia 25/04 – Sábado

14h às 17h – CEMAC – Centro Municipal de Artes e Cultura

Oficinas de Violão no Choro, Percussão no Choro, Flauta no Choro

18h – Praça Coronel Salles - show Marakatrio e convidados

20h – Espaço Múltiplo

Encerramento com Roda dos Chorões do Interior.

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