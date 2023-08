São Carlos deve receber 7 mil visitantes durante 31ª edição da Economíadas

ECONOMÍADAS será uma das últimas festas de nosso saudoso Banana Brasil - Crédito: divulgação

A 31ª edição do ECONOMÍADAS, será uma das últimas festas de nosso saudoso Banana Brasil Eventos. O evento universitário acontecerá nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro e a expectativa é o da cidade receber 7 mil visitantes. A Criativa Agência está empenhada em desenvolver projetos que beneficiam sua cidade sede, ao envolver cultura e esportes, os eventos universitários organizados por ela impulsionam a economia local e proporcionam lazer, gerando muitos postos de trabalho. Sempre com visão de longo prazo, seus eventos vêm se mostrando catalisadores para envolver jovens com o ambiente universitário e a prática esportiva, através dos inúmeros trabalhos que desenvolvem ao longo do ano em escolhas públicas e em suas campanhas sociais.

A Criativa Agência veio, ao longo do retorno de sua sede para São Carlos, evocando sentimentos e experiências, estabelecendo conexões para estimular a participação da comunidade em eventos tão relevantes quanto os universitários, fornecendo motivos substanciais não apenas para a aceitação da TUSCA, ECONOMÍADAS, JURÍDICOS e de outros jogos, mas também para o seu apoio.

Sobre o evento que se aproxima, o ECONOMÍADAS, serão 5 festas, entre as “festas noturnas” e as “tendas”, e já foram disponibilizados os ingressos avulsos para venda.

2 Festas Noturnas:

07/09 das 23h às 07h

PALCO PRINCIPAL: Jacaré, Teto, Wiu, Magic Maze e Oka.

PALCO ELETRÔNICO: Dann Mistro, Renato Dias e Mahina.

09/09 das 23h às 09h

PALCO PRINCIPAL: Luísa Sonza, Fifonha, Channel, Dj Duma, Duda Freitas, Gabb, Prand e Marina Fonseca.

PALCO ELETRÔNICO: Marjeta, Carol Sonvesso e Ice.

3 Tendas: 07/09 das 14h às 20h, 08/09 das 14h às 2h e 09/09 das 14h às 20h.

Evento 100% open bar – Budweiser, ousadia, vodka, refrigerante, água e energético.

Para compras de ingressos acesse a ticketeira blacktag.com.br.

Para informações sobre o evento @oeconomiadas (instagram).

