São Carlos comemora 168 anos com show gratuito do Sampa Crew no Parque do Bicão

Sampa Crew - Crédito: divulgação

São Carlos completa 168 Anos no próximo dia 4 de novembro e prepara uma programação especial para comemorar a data ao longo do mês. Um Dos Destaques das celebrações será o show gratuito do Grupo Sampa Crew, marcado para as 19h no Parque do Bicão

Com 38 anos de carreira, o Sampa Crew promete embalar o público com sucessos como Eterno Amor, Mesmo Assim Ninguém, A Carta e Você Perto de Mim. O grupo, que mistura hip hop, soul e pop com forte apelo romântico, traz na bagagem o álbum mais recente, Canções de Amor, reafirmando sua identidade musical que atravessa gerações.

“É uma grande satisfação oferecer à população um espetáculo desse porte, com um grupo que marcou época e continua em evidência”, destacou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo. “A proposta é celebrar o aniversário de São Carlos com arte e música, valorizando nossa cultura e promovendo momentos de lazer para todos. Agradeço à Câmara Municipal pelo apoio na elaboração da programação dos 168 anos da cidade, em especial ao vereador Fábio Zaquim, autor da emenda parlamentar que viabilizou a contratação do Sampa Crew”.

Além do show, o mês de novembro será repleto de atividades culturais. No dia 6, o Teatro Municipal recebe a abertura oficial das comemorações dos 30 anos do Projeto Guri, com apresentações do Polo Regional São Carlos e do Guri na Escola com os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Maria Luzia Perez. O programa, referência em educação musical e inclusão social, já impactou mais de um milhão de crianças e adolescentes em todo o Estado.

No dia 15 de novembro, às 11h, a Praça do Mercado receberá uma apresentação especial do Projeto Guri, com alunos, educadores e familiares. A ação faz parte da gravação do vídeo institucional dos 30 anos do programa, e São Carlos é um dos 11 municípios selecionados para participar.

No mês que São Carlos recebe a 2ª Edição do SC Experience e a tradicional TUSCA, teremos uma programação diversificada, incluindo ainda o 1º Moto Fest (dias 8 e 9, no Kartódromo), o Geek Fest (dia 9, no Ginásio Aristeu Favoretto, na Redenção), espetáculos teatrais, exposições, rodas de samba e apresentações de dança, compondo um calendário cultural diverso e acessível. A programação completa estará disponível nos canais oficiais da Prefeitura de São Carlos.

