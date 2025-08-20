São Carlos celebra o Dia do Folclore neste sábado no Kartódromo

São Carlos promove, no próximo sábado (23), a quarta edição do Dia Municipal do Folclore, no Parque do Kartódromo, das 9h às 12h. Instituído pela Lei Municipal nº 20.832/2022, de autoria do então vereador Robertinho Mori, o evento tem como objetivo valorizar as manifestações da cultura popular brasileira, celebrando lendas, mitos, brinquedos e brincadeiras que fazem parte do folclore nacional.

A programação contará com oficinas ministradas por professores e servidores da rede municipal, oferecendo atividades como brinquedos tradicionais, amarelinha africana, contação de causos, literatura de cordel, brincadeiras de roda, corrida de saco, além da confecção de balangandãs, capuchetas e pipas.

Também haverá uma exposição de quadros de alunos da EMEB Angelina Dagnone de Melo, ressaltando o protagonismo das escolas na preservação e difusão da cultura popular.

O evento terá ainda vivências e exposições de instituições parceiras, como o Museu da Ciência Mário Tolentino, a Fundação Pró-Memória, o Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos (SIBISC) e a companhia de teatro e recreação TPK, que trarão experiências interativas e educativas ligadas ao universo do folclore.

A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade, convidando crianças, jovens e adultos a participarem do resgate das tradições brasileiras.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, a iniciativa é também um espaço de aprendizagem: “O Dia do Folclore é uma oportunidade valiosa para que nossas crianças vivenciem a cultura brasileira de forma ativa e divertida. Ao envolver as escolas e instituições locais, fortalecemos o sentimento de pertencimento e valorizamos as raízes que formam nossa identidade”, destacou.

