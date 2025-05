São Carlos celebra neste sábado a 7ª edição do Dia Municipal do Brincar com várias atrações na FESC

7ª edição do Dia Municipal do Brincar acontece neste sábado na FESC - Crédito: divulgação

A 7ª edição do Dia Municipal do Brincar será realizada neste sábado (25/05), das 8h30 às 12h, no campus 1 da Fundação Educacional São Carlos (FESC), conhecido como “Campo do Ruy”, localizado na Rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery.

Promovido pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação e com apoio de diversas secretarias e instituições parceiras, o evento integra o Calendário Oficial do Município desde a sanção da Lei Municipal nº 18.098/2017, de autoria do ex-vereador Marquinho Amaral.

Com expectativa de público de até 5 mil pessoas, a programação inclui uma variedade de atividades voltadas para toda a família. Estão previstas oficinas de brincadeiras, jogos de tabuleiro, pintura facial, contação de histórias, artesanato e doação de livros, além de atrações como brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, slackline e bolhas de sabão gigantes. O SAAE e a Secretaria do Clima e Meio Ambiente também realizarão atividades educativas com a criançada.

As apresentações artísticas ficarão por conta da Banda da EMEB Angelina Dagnone de Mello, Banda da APAE, Fanfarra da Nave Sal da Terra, Balé do Cemear, grupo de dança do Projeto CorAção e Banda do Tiro de Guerra.

“O evento também contará com ações de saúde e bem-estar, como aferição de pressão arterial e glicemia, atendimento em podologia e vacinação contra a gripe para pessoas a partir de 6 meses de idade. Para receber a imunização, é necessário apresentar documento com foto e carteira de vacinação”, comenta o secretário municipal de Educação.

A edição deste ano traz como tema “Proteger o Encantamento das Infâncias”, proposto pelo movimento Aliança pela Infância, e reforça a importância do brincar como direito essencial ao desenvolvimento infantil. A proposta é oferecer um espaço seguro e acolhedor para que as crianças explorem a criatividade, construam vínculos e se expressem livremente.

Participam ainda da iniciativa instituições como APAE, Nave Sal da Terra, Multsport, Espaço Salesianos “Dom Luciano Mendes de Almeida”, SENAC e SESC.

