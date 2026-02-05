(16) 99963-6036
São Carlos celebra a 1ª Festa de Baiano com fé, cultura e tradições afro-brasileiras

05 Fev 2026
São Carlos recebe no dia 22 de fevereiro, a partir das 15h, a 1ª Festa de Baiano, um evento que celebra a fé, a cultura e as tradições afro-brasileiras. A festividade reunirá praticantes da umbanda, do candomblé e simpatizantes da cultura afro-religiosa em um momento de devoção, respeito e valorização cultural.

O evento será realizado no CEMAC Centro, localizado na Rua São Paulo, nº 745, e é organizado pelo Terreiro T.U. Caboclo Pena Roxa e Pai Joaquim de Aruanda, sob a condução de Babá Vitor T’ Oxum.

De acordo com os organizadores, a escolha da data marca um momento especial para fortalecer a fé e promover o reconhecimento das tradições afro-brasileiras, especialmente ligadas ao povo baiano, reforçando a importância cultural e espiritual dessas manifestações.

A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público, com programação voltada para pessoas de todas as idades, sempre prezando pelo respeito à diversidade religiosa e cultural.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99381-3198.

