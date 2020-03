São-carlenses criam 1ª edição do Salão de Artes Visuais da Quarentena

A 1ª edição do Salão de Artes Visuais da Quarentena (https://www.sympla.com.br/1-salao-nacional-de-artes-visuais-da-quarentena__828977), promovido pela equipe de profissionais são-carlenses composta por Antonio Freitas Rentes, Luiz Anelli, Marcus Ernesto Marchi Jr. e Rafael Ruiz Zafalon de Paula apresenta a partir do dia 28 de abril, exposição com obras dos 40 artistas selecionados em diferentes técnicas e formatos, como pintura, desenho, gravura, arte digital, fotografia, colagem, mixed media, escultura, objeto tridimensional, performance, videoarte e GIFs. Participam obras de artistas de todo país. O evento tem acesso gratuito.

A 1ª edição do Salão de Artes Visuais da Quarentena tem como objetivo avaliar, exibir, documentar e divulgar a produção de artistas plásticos brasileiros em meio às medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O Salão abrirá o calendário de artes em ambiente totalmente virtual, pioneiro nesta interface e é uma porta de entrada para os artistas selecionados no mundo das artes.

Os artistas serão escolhidos pelo júri formado por Fernando Naviskas (Graduado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, artista plástico muito atuante e reconhecido mundialmente), Lauro Monteiro (Curador e produtor cultural, organizador do projeto “Coletivo Brasil” e Sketchtour em Portugal), Luisa Angélica Paraguai Donati (Pesquisadora e Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Graduada em Engenharia Civil na Universidade de São Paulo (USP), possui mestrado e doutorado em Multimeios, Instituto de Artes na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e pós-doutorado no Planetary Collegium, Nuova Accademia di Belle Arti NABA, Milão) e Oscar D'Ambrosio (jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela UNESP, graduado em Letras e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie).

Acesse o link https://spark.adobe.com/page/kNKuTVjZSDzfT/

Comissão organizadora

Edital

Comissão do júri

Acervo virtual

Design de capa

OS ORGANIZADORES

Rafael Ruiz Zafalon de Paula (Rafael Zafalon) é avalista, crítico de arte e curador, é Doutor Honoris Causa em Belas Artes pela EBWU, especialista em Conservação e Restauração de Obras de Arte pelo Centro Educacional de Lisboa, formado em Design de Interiores pela Fasulmg e Bacharelando em Arquitetura e Urbanismo pela Unicep.

Marcus Ernesto Marchi Júnior (Marcus Marchi Jr.) - graduando em pedagogia e artista visual autodidata, participou de vários Salões de Arte pelo Brasil, recebendo premiações em 7 eventos.

Luiz Anelli (Luiz Caju) - Formado em Ciências Biológicas pela UFSCar e doutor em Ciências, dedica-se à fotografia como hobby há 40 anos.

Antonio Freitas Rentes (Preá Rentes) - É engenheiro de produção e artista plástico há mais de 40 anos. Ganhador de 2 prêmios Pietro Maria Bardi na década de 80. Participou de 2 Bienais de São Paulo, como integrante do grupo.

