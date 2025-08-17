São-carlense Lucas Facioli fatura o 3º lugar na montaria de touros

Lucas ao lado do diretor do rodeio Ubirajara Teixeira - Crédito: Lourival Izaque

O peão são-carlense Lucas Facioli garantiu o 3º lugar na prova de montaria em touros, realizada na noite de sábado (16), durante o São Carlos Rodeio Fest. A disputa reuniu grandes nomes do rodeio e animou o público presente.

O título ficou com Daniel de Araújo Pereira, de Itirapina, que somou 255,25 pontos. O segundo lugar foi conquistado por João Henrique Gomes, de Conceição das Alagoas (MG), com 248,75 pontos.

Fazioli alcançou 174 pontos, assegurando a terceira colocação e representando São Carlos entre os melhores da competição.

Resultado final – Montaria em Touros

1º lugar – Daniel de Araújo Pereira (Itirapina) – 255,25 pontos

2º lugar – João Henrique Gomes (Conceição das Alagoas-MG) – 248,75 pontos

3º lugar – Lucas Facioli (São Carlos-SP) – 174,00 pontos

4º lugar – Juliano Silveira (Takas-SP) – 170,00 pontos

5º lugar – Gabriel de Jesus Pereira – 162,75 pontos

O evento encerrou em grande estilo, marcando a volta do rodeio a São Carlos após mais de 20 anos e reunindo grandes competidores, além de shows musicais que movimentaram a cidade.

