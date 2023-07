São-carlense fica em segundo lugar no Miss Teen Brasil 2023

Bela são-carlense: Victória ficou em segundo no Miss Tean Brasil e vai representar o país na Indonésia - Crédito: Divulgação

A bela são-carlense Victória Cristina dos Santos, 17 anos, que cursa o terceiro ano do Ensino Médio na E.E. Doutor Álvaro Guião, fez bonito ao ficar em segundo lugar no Miss Teen Brasil 2023, realizado de 26 de junho a 1º de julho, no Teatro 7 de Setembro, em Teresina, no Piauí. As misses ficaram hospedadas no Resort Hotel Atlantic City Náutico Club.

A primeira colocada foi Júlia Silveira (Pernambuco) e a terceira colocada, Rillary Alves, de Goiás.

Com a conquista Victória adquiriu o direito de representar São Carlos, o Estado de São Paulo e o Brasil, em um concurso Internacional que acontece em fevereiro de 2024, em Bali (Indonésia).

A são-carlense, para disputar o Miss Tean Brasil realizou uma campanha na cidade e teve o apoio do São Carlos Agora. De uma família carente, ela não tinha condições de arcar com os custos de estadia e vestimenta. Contou com o apoio de várias pessoas e de empresas. Dedicada, afirmou que continuará os estudos, pois sonha em ser advogada criminalista e continuar paralelamente, a carreira nas passarelas brasileiras

“Minha meta em concursos de beleza, como Miss é poder representar as jovens mulheres, poder encorajá-las a seguir seus objetivos e nunca desistirem dos seus sonhos. Que elas podem sim viver, estar aonde, como e quando quiserem. Mostrar o que é o empoderamento feminino, pois todas nós temos o empoderamento, mas nem todas acreditam nesse potencial, nem todas sabem o que é ter o poder e principalmente defender as causas da nossa sociedade”, disse em entrevista ao portal.

Leia Também