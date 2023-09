Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós Realiza tarde sertaneja neste domingo (17)

O Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, localizado no Aracê de Santo Antonio, realizará uma grandiosa tarde sertaneja nesse domingo, dia 17.

A partir das 11:00 horas, haverá muitos shows, com Letícia e Gabi, Danilo e Diego, Cesar Santu e Alex Morais e a maravilhosa Orquestra de Violeiro.

O Padre Juliano, responsável pelo Santuário, está muito feliz e otimista com a festa: " Sera um dia maravilhoso onde as famílias poderão se reunir para almoçar, escutar música boa e as crianças se divertir nos brinquedos". E acrescenta: " Venham cedo para reservar seus lugares, pois a festa vai ser muito boa e muita gente comparecerá ".

O grupo dos Voluntários Sertanejo do Bem, através do seu idealizador, Ubirajara Teixeira, o Bira, está ajudando no evento e espera um dia abençoado e feliz para todos que comparecer: " Esse dia será muito especial e abençoado para as pessoas que vierem e com certeza sairão muito felizes", comentou Bira.

O local contará com comida, barracas típicas, completo servicos de bar e brinquedos para as crianças.

Toda renda será revertida para a manutenção do Santuário, que está localizado na Avenida: Ovando Salvador Baio, S/N - Aracê de Santo Antônio.

